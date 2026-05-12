Toledo abre gratis sus baños árabes y mezquitas del siglo VIII al XIII: estos son los horarios y rutas para este fin de semana

El Pozo del Salvador es un sótano abovedado que servía de depósito del agua entre los siglos XII y XIII y mantuvo su uso hasta el XV. Turismo Toledo

Los baños árabes y mezquitas de la ciudad abrirán sus puertas este fin de semana, el sábado 16 y domingo 17 de mayo, con motivo de las XIV Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por el Consorcio de la Ciudad de Toledo para celebrar su 25 aniversario y mostrar el patrimonio desconocido y rehabilitado en la capital.

Se trata de ocho espacios singulares que se podrán contemplar en cuatro rutas, de manera gratuita y guiada por gestores del patrimonio, con pases cada media hora entre las 10:30 y las 13:30 horas y las 16:30 y las 19:30 horas. El último será 30 minutos antes del cierre.

Los visitantes conocerán la estructura de nuestra ciudad islámica, que se desarrolló desde el siglo VIII y pervive hasta el siglo XIII. En definitiva, "el urbanismo medieval fosilizado en la urbe actual", indican desde el área de gestión patrimonial del Consorcio.

Los baños del Ángel, en la Judería, son uno de los mejores conservados entre los ocho que todavía mantienen estructuras reconocibles dentro del Casco de Toledo. Portal Cultura Castilla-La Mancha

La ruta 1 partirá de la plaza del Colegio de Infantes, la conocida como plaza de la Bellota, para visitar los baños del Cenizal y los baños del Caballel.

La segunda partirá de la calle del Ángel número 6 para conocer los baños del Ángel y la Casa del Judío.

Cartel del Consorcio con horarios y puntos de encuentro.

Mientras, la tercera visita partirá de la plaza del Salvador, junto al Ayuntamiento, para visitar la mezquita de El Salvador y el Pozo del Salvador, subterráneo en los bajos del edificio.

La última ruta promoverá la visita a la mezquita de San Sebastián y los baños de Tenerías, en el entorno de la Cornisa, por lo que partirá de las carreras de San Sebastián.

La iglesia de San Sebastián es un edificio de estilo mudéjar toledano con una ocupación continua desde el siglo X hasta el XX; tuvo una primera fase islámica y una segunda cristiana. Portal Cultura Castilla-La Mancha

Se trata de ocho espacios recuperados por el Consorcio en sus 25 años de actividad en favor de la rehabilitación y restauración del patrimonio histórico monumental y la revitalización del Casco histórico.

Sin reserva previa y con dinamización

Las visitas no requieren de reserva previa, únicamente acudir al punto de encuentro; se repartirán tickets por orden de llegada para poder acceder.

El grupo Toledo Errante hará una dinamización cultural y teatralizada en cada uno de los espacios visitados.

Estas jornadas de Puertas Abiertas arrancaron el pasado marzo con visitas guiadas a alminares y torres de la capital y en abril con el recorrido a conventos de clausura.

Cualquier información adicional se puede consultar en el Centro de Gestión de Recursos Culturales del Consorcio, ubicado en las Termas Romanas de la plaza Amador de los Ríos, o en el teléfono 925253080.