La Diputación de Toledo une cultura, tradición y ocio en la segunda semana de 'El Mes de tu Provincia'
Las actividades, entre el 9 y el 15 de mayo, se repartirán en una decena de municipios.
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Más de una decena de localidades de Toledo acogen actividades del 9 al 15 de mayo dentro del programa 'El Mes de tu Provincia' impulsado por la Diputación de Toledo.
Para empezar, las actividades del fin de semana del 9 y 10 de mayo dibujan un mapa vivo de experiencias en comarcas como la Campana de Oropesa, La Mancha o los Montes de Toledo, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.
En Guadamur, el legado visigodo se convierte en aprendizaje compartido con talleres de arqueología para familias y propuestas como el rally 'Tesoro de Guarrazar', mientras que en Los Yébenes el paisaje se recorre a pie o a caballo en rutas que invitan a redescubrir el territorio con otra mirada.
La escena cultural se completa con el teatro en Mora, que revive la intensidad de La Casa de Bernarda Alba, y la música en Azután, donde los conciertos ponen ritmo a la programación.
Especial protagonismo adquieren las XX Jornadas Romanas de Carranque, que durante todo el fin de semana transforman la localidad en un auténtico escenario de recreación histórica.
Programación
Las artes escénicas y la música siguen siendo pilares fundamentales de la programación, con propuestas que dialogan entre la tradición y la creación contemporánea.
A ellas se suman iniciativas que apelan a la creatividad y la participación, como los concursos de dibujo 'Rincones de la provincia' en localidades como Marrupe, Mejorada o Segurilla, o el maratón fotográfico de Dosbarrios, donde cada instantánea se convierte en un relato visual del territorio.
La agenda incluye también actividades centradas en la divulgación y el conocimiento, como la conferencia sobre la Mesa del Rey Salomón en el entorno de Melque o las visitas educativas al parque arqueológico de Carranque, reforzando el valor del patrimonio como herramienta de aprendizaje y cohesión.
Junto a ello, el deporte, el turismo activo y las tradiciones mantienen un papel destacado, con propuestas que van desde la actividad de la Escuela Taurina 'Domingo Ortega' en Los Navalucillos hasta iniciativas que fomentan la convivencia y la participación ciudadana.