Una de las actividades celebradas en La Guardia.

Una de las actividades celebradas en La Guardia.

Toledo

La Diputación de Toledo une cultura, tradición y ocio en la segunda semana de 'El Mes de tu Provincia'

Las actividades, entre el 9 y el 15 de mayo, se repartirán en una decena de municipios.

Más información: La Diputación de Toledo celebrará 'El Mes de tu Provincia' con 100 actividades para más de 50 pueblos

E.E. CLM
Publicada

Más de una decena de localidades de Toledo acogen actividades del 9 al 15 de mayo dentro del programa 'El Mes de tu Provincia' impulsado por la Diputación de Toledo.

Para empezar, las actividades del fin de semana del 9 y 10 de mayo dibujan un mapa vivo de experiencias en comarcas como la Campana de Oropesa, La Mancha o los Montes de Toledo, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

En Guadamur, el legado visigodo se convierte en aprendizaje compartido con talleres de arqueología para familias y propuestas como el rally 'Tesoro de Guarrazar', mientras que en Los Yébenes el paisaje se recorre a pie o a caballo en rutas que invitan a redescubrir el territorio con otra mirada.

Imagen de una de las actividades celebradas.

La escena cultural se completa con el teatro en Mora, que revive la intensidad de La Casa de Bernarda Alba, y la música en Azután, donde los conciertos ponen ritmo a la programación.

Especial protagonismo adquieren las XX Jornadas Romanas de Carranque, que durante todo el fin de semana transforman la localidad en un auténtico escenario de recreación histórica.

Programación

Las artes escénicas y la música siguen siendo pilares fundamentales de la programación, con propuestas que dialogan entre la tradición y la creación contemporánea.

A ellas se suman iniciativas que apelan a la creatividad y la participación, como los concursos de dibujo 'Rincones de la provincia' en localidades como Marrupe, Mejorada o Segurilla, o el maratón fotográfico de Dosbarrios, donde cada instantánea se convierte en un relato visual del territorio.

La agenda incluye también actividades centradas en la divulgación y el conocimiento, como la conferencia sobre la Mesa del Rey Salomón en el entorno de Melque o las visitas educativas al parque arqueológico de Carranque, reforzando el valor del patrimonio como herramienta de aprendizaje y cohesión.

Junto a ello, el deporte, el turismo activo y las tradiciones mantienen un papel destacado, con propuestas que van desde la actividad de la Escuela Taurina 'Domingo Ortega' en Los Navalucillos hasta iniciativas que fomentan la convivencia y la participación ciudadana.