Tres turistas de Badajoz resultan heridos tras una caída en cadena en las escaleras mecánicas de Safont en Toledo

Tres personas de unos 70 años han resultado heridas este martes tras sufrir una caída en cadena en el remonte mecánico de Safont, en Toledo.

El incidente se ha originado cuando uno de los afectados sufrió "un desvanecimiento" mientras descendía, provocando un efecto dominó que arrastró a otros miembros de su grupo.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso se ha producido en torno a las 15:45 horas en el tramo que da acceso al aparcamiento del Miradero, junto al Palacio de Congresos.

El Ayuntamiento de Toledo ha confirmado que los afectados pertenecen a un grupo de turistas procedentes de Badajoz. Como consecuencia del impacto, un hombre de 68 años, otro de 73 y una mujer de 71 años han sido trasladados en ambulancia de Urgencias al Hospital Universitario de Toledo.

Fuentes municipales han precisado que los heridos presentan diversas contusiones, aunque no se han detectado fracturas.

Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional para colaborar en las tareas de asistencia.

Este incidente coincide con un periodo de dificultades técnicas en la infraestructura, ya que actualmente solo funcionan dos tramos del remonte.

El último sector, que conecta el Palacio de Congresos con el paseo del Miradero, permanece inoperativo desde hace meses debido a las obras de reparación de humedades que se están llevando a cabo en el edificio.