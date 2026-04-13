La Diputación de Toledo respalda la creación de un aula sensorial en Torrico para el aprendizaje de los más pequeños

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha visitado el municipio de Torrico para asistir al acto de presentación de un aula sensorial que se va a poner en marcha en el colegio de la localidad, una nueva herramienta educativa destinada a favorecer el desarrollo cognitivo, emocional y sensorial de los niños.

Cedillo, junto al diputado provincial Pedro Díaz, ha acompañado al alcalde de la localidad, David Sánchez, y a los vecinos del municipio en este acto, en el que se ha proyectado un vídeo explicativo sobre los beneficios de esta nueva herramienta educativa.

La presidenta ha puesto en valor la importancia de este tipo de recursos "especialmente en un momento en el que los más pequeños están expuestos a un uso cada vez mayor de pantallas" y ha felicitado al Ayuntamiento de Torrico por su apuesta decidida por la educación y por el futuro del municipio, destacando que "invertir en los más jóvenes es invertir en el desarrollo y en las oportunidades de nuestros pueblos".

Un recurso que ha sido financiado íntegramente con el apoyo de la Diputación de Toledo, dentro de su compromiso con los municipios de menor población de la provincia, como es el caso de Torrico, que cuenta con menos de 700 habitantes.

Mejora de infraestructuras municipales

Esta actuación se suma a otras muchas realizadas en el municipio durante la presente legislatura con el respaldo de la Diputación de Toledo, que han supuesto una inversión total superior a los 750.000 euros desde el año 2023.

Entre ellas, destacan las obras de rehabilitación y mejora del salón de eventos municipal, espacio en el que ha tenido lugar el acto de inauguración, que se ha consolidado como una infraestructura clave para la vida social y cultural del municipio.

Además, las ayudas provinciales han permitido llevar a cabo actuaciones de pavimentación y rehabilitación de aceras en diferentes calles, mejoras en la red de abastecimiento de agua, pavimentación de caminos, rehabilitación de inmuebles municipales, así como actuaciones en la biblioteca y la casa de la cultura.

Compromiso con los municipios pequeños

Cedillo ha recordado que "la Diputación de Toledo mantiene un firme compromiso con los municipios más pequeños, para que puedan seguir mejorando sus infraestructuras y servicios y ofrecer oportunidades a sus vecinos", y ha destacado la importancia de la colaboración institucional para hacer posible "proyectos que mejoran la calidad de vida en nuestros pueblos y contribuyen a fijar población".

Por su parte, el alcalde de Torrico, David Sánchez, ha agradecido el respaldo de la institución provincial, subrayando que estas ayudas resultan fundamentales para poder acometer actuaciones que, de otro modo, serían muy difíciles de llevar a cabo.

La visita ha servido para poner de manifiesto la colaboración entre ambas administraciones, una cooperación que seguirá siendo clave para continuar impulsando nuevas iniciativas en beneficio de los vecinos de Torrico y del conjunto de la provincia.