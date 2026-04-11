Visita teatralizada, vermut y música en directo gratis en el castillo de Maqueda: así puedes apuntarte

El castillo de La Vela de Maqueda (Toledo) será la próxima parada del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' con el que la Diputación busca poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la provincia a través de propuestas singulares.

La jornada, que será gratuita, tendrá lugar el sábado 18 de abril y se desarrollará en dos pases, uno de mañana y otro de tarde, con un aforo máximo de 150 personas en cada turno.

El primer pase comenzará a las 11:00 horas con una visita teatralizada por el centro histórico de la villa, a cargo de la Compañía de Teatro Atenea de Mora.

Esta propuesta permitirá a los asistentes conocer la historia y el legado de Maqueda de una forma dinámica, con la colaboración del Obrador Ruiz Benayas, de la misma localidad, que mostrará uno de los oficios tradicionales más representativos del municipio.

El recorrido finalizará en el castillo, donde los jardines exteriores acogerán una degustación de vermut ofrecida por Bodegas Garva de Toledo. La experiencia gastronómica se completará con un maridaje preparado por el complejo Luna Jamaica de Polán y estará acompañada por la música en directo de la Asociación Momentum String de Toledo, creando un ambiente que combina cultura, tradición y disfrute sensorial, ha informado la Diputación de Toledo.

En cuanto al segundo pase, que gozará del mismo contenido comenzará a las 17:00 horas y se alargará hasta las 20:00 horas, aproximadamente.

Así puedes apuntarte

Las personas interesadas en participar deberán formalizar la inscripción a partir de las 10:00 horas del lunes 13 de abril a través del formulario disponible en la web www.turismoprovinciatoledo.es.

Cada solicitante podrá reservar un máximo de dos plazas y deberá facilitar sus datos de contacto.

La confirmación de asistencia se realizará por orden de inscripción y se comunicará telefónicamente, indicando además el punto de encuentro, al que será necesario acudir con al menos diez minutos de antelación.

Las plazas son limitadas y, una vez completadas tanto las disponibles como la lista de espera, se cerrará automáticamente el proceso de inscripción. Esta actividad está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años.