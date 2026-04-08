Unauto activará la cita previa para la entrega de tarjetas de empadronados del bus urbano en Toledo y evitar así las colas

Colas en la estación de autobuses este martes por la tarde.

La empresa Unauto, responsable del transporte urbano en Toledo, pondrá en marcha "en los próximos días" un sistema de cita previa online para la recogida de las nuevas tarjetas de empadronados.

El objetivo es agilizar un proceso que se ha vuelto indispensable para que los residentes sigan pagando 0,38 euros por viaje, evitando así la tarifa general de 0,51 euros.

Este cambio responde a las nuevas tarifas vigentes desde el 1 de abril. El Ayuntamiento ha eliminado la bonificación municipal del 20 % manteniéndose únicamente el 20 % de la ayuda del Gobierno de España y ha requerido que los vecinos soliciten esta tarjeta específica para conservar el precio reducido.

En colaboración con @ToledoAyto, seguimos optimizando la gestión de la nueva tarjeta de transporte de Toledo.



Implementamos mejoras operativas para agilizar los trámites e incrementar la capacidad de producción diaria de tarjetas.



Más información 👇https://t.co/Kcfey1lPEK — Grupo Ruiz (@GrupoRuiz) April 8, 2026

Sin embargo, la avalancha de peticiones y la obligatoriedad de rellenar formularios han provocado esperas de más de dos horas al recoger los títulos, generando numerosas quejas entre los usuarios.

Para atajar el problema, Unauto no solo implementará la gestión digital de turnos, sino que también "reforzará su equipo humano y técnico" en la oficina de la estación de autobuses.

Las nuevas tarjetas están clasificadas en sobres por orden alfabético en la oficina de Unatuto.

Con estas medidas, la compañía prevé duplicar su capacidad diaria de emisión de tarjetas y reducir drásticamente los tiempos de espera. Hasta el momento ha tramitado 5.800 y ha entregado 4.000.

Según explica la concesionaria en su web oficial, la intención es "adaptarse a la alta demanda y optimizar la experiencia del ciudadano", garantizando que los empadronados puedan obtener su acreditación "de forma rápida".