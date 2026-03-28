El exalcalde de Pepino denuncia haber sido agredido en las inmediaciones municipales por un miembro del PSOE

El exalcalde de Pepino (Toledo) y actual portavoz del PP en este Ayuntamiento, Inocencio Gil Resino, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil tras sufrir una grave agresión al término del pleno celebrado este jueves en el consistorio. Otro edil, cuya identidad no ha trascendido, también ha denunciado los hechos.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que las denuncias se han remitido al juzgado de guardia de Talavera de la Reina. Según la denuncia presentada por Gil Resino y detallada por el PP, una persona que formó parte de la candidatura del PSOE en las últimas elecciones municipales profirió insultos reiterados durante la sesión plenaria y, al finalizar, agredió físicamente al exalcalde en el interior de las dependencias municipales.

El PP ha calificado los hechos como "un episodio de extrema gravedad que atenta contra los principios básicos de respeto y convivencia que deben regir la vida pública", y ha trasladado todo su respaldo a Gil Resino y a su familia, deseándole una pronta recuperación.

El partido ha subrayado que resulta especialmente preocupante que la agresión se produjera en el marco de un pleno municipal, el máximo órgano de representación democrática de los ciudadanos, sin que se adoptaran medidas para evitar una escalada de tensión. "La política no puede convertirse en un espacio de enfrentamiento ni de violencia", ha señalado el PP.

Asimismo, el Partido Popular ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas para rebajar la confrontación, garantizar el respeto institucional y preservar la dignidad de las instituciones.

El partido ha reafirmado su compromiso con "una política basada en el respeto, la libertad y la convivencia", y ha confiado en que los hechos, que ya han sido denunciados ante la Guardia Civil, sean esclarecidos y se depuren las responsabilidades correspondientes.

Inocencio Gil inició en 2023 su cuarta etapa como alcalde de esta localidad toledana de la Sierra de San Vicente con mayoría absoluta, pero en octubre pasado perdió el cargo después de que prosperara una moción de censura.

La iniciativa fue promovida por tres antiguos concejales del PP que se separaron del grupo, entre ellos el actual alcalde, y contó con el apoyo de dos ediles del PSOE y otros dos de Vox.