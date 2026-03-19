Una avería en el sistema de Picadas provoca un episodio de turbidez en el ramal que lleva agua a 13 municipios de Toledo

La entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha ha anunciado que está actuando de forma coordinada con los ayuntamientos para garantizar el suministro y la calidad del agua en el sistema de abastecimiento Picadas-Almoguera tras registrarse "un episodio de turbidez provocado por una avería en la red".

Así lo ha expresado el director-gerente de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino, durante la visita que ha realizado este jueves junto a los responsables técnicos a Casarrubios del Monte (Toledo).

Sobrino ha explicado que la avería se ha producido en un tramo de la conducción principal ubicado en el término municipal de Casarrubios, lo que ha provocado la movilización de sedimentos y un incremento de la turbidez del agua, en especial en el ramal que conecta este pueblo con Toledo.

Ante esta situación, la entidad ha aplicado criterios de anticipación y precaución y ha adoptado diversas medidas. Como ha confirmado Infraestructuras del Agua a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, se ha procedido a cortar la entrada de agua en 13 municipios de la provincia que se abastecen mediante el ramal afectado. Se trata de un aislamiento de sus depósitos municipales, que no ha provocado cortes de suministro en 11 de ellos, ya que estos cuentan con reserva suficiente en sus depósitos.

La situación es distinta en Casarrubios del Monte y Palomeque, donde se han implementado medidas adicionales como el suministro de garrafas de agua potable.

En cuanto a la intervención, consiste en la limpieza de los ramales de distribución, con el objetivo de asegurar la calidad del agua antes de su puesta en servicio. "Hemos actuado desde el primer momento con rapidez, responsabilidad y coordinación con los ayuntamientos, para garantizar tanto la cantidad como la calidad del agua a la ciudadanía. La activación de protocolos de seguimiento de la turbidez en distintos puntos de la red permite adaptar las medidas en tiempo real, en función de la evolución de la incidencia", ha afirmado.

La previsión es que la incidencia esté solucionada entre el viernes y el sábado.

Episodio "controlado"

Según ha detallado la Consejería de Desarrollo Sostenible, el episodio de turbidez ha afectado en mayor medida al municipio de Casarrubios del Monte y "se encuentra en la actualidad controlado".

"Infraestructuras del Agua continúa trabajando en colaboración con los ayuntamientos para minimizar sus efectos y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible", ha afirmado.

Algunos de los municipios que se abastecen mediante el ramal afectado -que termina en Toledo capital-, como Bargas o Villaluenga de la Sagra, han alertado del episodio de turbidez en redes. Y han pedido a la ciudadanía que "hagan un uso responsable del agua almacenada".

Obras en Picadas

Este mismo jueves, este medio informaba de la actuación del Ayuntamiento de Toledo, que había puesto en marcha "una purga de las canalizaciones" debido a las obras de reparación que se estaban llevando a cabo en el sistema de Picadas.

"Se trata de una práctica ordinaria dentro de la normalidad para evitar que el agua salga turbia tras unas obras de reparación. Es como cuando en casa dejas el grifo correr cuando ha habido un corte de agua, para que salga limpia antes de usarla", ha expresado el concejal de Medio Ambiente, Rubén Lozano.