Pastor defiende que se trabaja en el colegio de Olías del Rey desde septiembre: "Está en manos de profesionales"

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha asegurado este martes que la Consejería lleva trabajando desde el inicio del curso en el caso denunciado por una madre del CEIP 'Pedro Melendo García' de Olías del Rey, y que la gestión está "en manos de los mejores profesionales".

Durante la rueda de prensa para informar de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, Pastor ha explicado que se realizaron visitas del Servicio de Inspección y de la Delegación Provincial de Toledo al centro educativo para "conocer la realidad del caso", aplicar ajustes organizativos y metodológicos, y destinar recursos adicionales.

"Incluso después de la primera dotación se hizo una ampliación de jornada al profesional encargado", ha indicado.

El consejero ha subrayado que se continúa trabajando con determinados alumnos que "puedan tener algún tipo de discapacidad" y que el Servicio de Inspección volvió al centro este lunes para comprobar la efectividad de las medidas implementadas.

Casos de violencia

Preguntado sobre si existen más situaciones similares tras los hechos en el Colegio 'Gregorio Marañón' de Toledo capital, Pastor ha destacado la diferencia entre casos de violencia vinculados a discapacidad y aquellos cuyo objetivo es "única y exclusivamente hacer daño". "Son dos cuestiones totalmente diferenciadas y así se trabaja desde la Consejería", ha afirmado.

En este contexto, ha recordado la celebración llevada a cabo el lunes del Observatorio de la Convivencia en Castilla-La Mancha, foro en el que participan representantes de gran parte de la sociedad y en el que se revisan los datos sobre acoso escolar.

Según Pastor, el curso pasado se identificaron 73 casos de acoso escolar en la región, una cifra que considera estable, aunque ha recalcado que "con uno solo que haya, hay que seguir trabajando".

Asimismo, ha destacado el acuerdo interinstitucional firmado por el Gobierno regional, que involucra a cinco consejerías, la Policía Nacional, la Fiscalía de Menores y la Guardia Civil, para establecer nuevos protocolos, canales de comunicación y mecanismos de atención ante situaciones de violencia en los centros educativos.