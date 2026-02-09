La Diputación de Toledo compra a la EMT de Madrid dos autobuses que se convertirán en oficinas de turismo móviles

La Diputación Provincial de Toledo ha dado un nuevo paso en su estrategia turística al comprar dos autobuses a la EMT de Madrid para transformarlos en oficinas móviles de turismo.

"Es una iniciativa pionera que permitirá acercar los recursos turísticos de la provincia a todos los rincones del territorio, especialmente a los municipios más despoblados o alejados de los grandes núcleos urbanos", informa la institución en una nota de prensa.

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, ha recibido estos dos vehículos de manos del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, y de Alfonso Sánchez, director-gerente de la EMT en las instalaciones del Centro de Operaciones de EMT Madrid en Sanchinarro.

"Son autobuses para poder llevar el turismo a la provincia de Toledo, que cuenta con numerosos pueblos muy pequeños alejados de la provincia, y lo que pretendemos con estos autobuses es que hagan la función de oficinas de turismo itinerantes", ha subrayado Cedillo.

La presidenta ha explicado que los vehículos pasarán por el taller para colocarlos unos vinilos "que los identifiquen y resalten el éxito del proyecto '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', además de contar en su interior con mostradores de atención al público y puertas abiertas para atender a todos los visitantes”.

La adquisición de estos dos autobuses de gas natural comprimido, con una inversión de 30.250 euros, se enmarca en la estrategia turística global de la Diputación de Toledo, presentada por la presidenta en la última edición de Fitur, donde se apostó de forma decidida por un modelo de turismo sostenible, equilibrado y vertebrador del territorio.

Los vehículos, de 9,5 metros de longitud, serán adaptados para funcionar como auténticos stands móviles, dotados de tecnología y espacios dinámicos, al servicio de los ayuntamientos de la provincia. De este modo, la Diputación pone a disposición de los municipios una "herramienta innovadora" para promocionar rutas culturales, patrimonio histórico, gastronomía, fiestas de interés y eventos deportivos o de ocio.