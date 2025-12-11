El Supremo fuerza al Ayuntamiento de Toledo a pagar 199.000 euros a trabajadores del plan de empleo

El Ayuntamiento de Toledo deberá desembolsar 199.300 euros, procedentes de su fondo de contingencia municipal, para ejecutar cinco sentencias judiciales consecutivas del juzgado de lo Social de Toledo. Estos fallos, de 2019, obligan al Consistorio a equiparar las condiciones salariales de los extrabajadores de los Planes de Empleo con las de la plantilla municipal fija que desempeñaba idénticas funciones.

El abono de la cantidad se realiza mediante una transferencia autorizada del fondo de contingencia para cubrir la partida de 203.880 euros destinada específicamente a la ejecución de sentencias derivadas de los Planes de Empleo. Así lo ha indicado el portavoz del Ejecutivo municipal, Juanjo Alcalde, en la rueda de prensa para informar de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

El concejal de Hacienda ha indicado que ahora "este equipo se ve obligado a afrontar cuestiones heredadas del anterior gobierno socialista", desvinculando la gestión actual de la situación que ha provocado la condena económica. "A ver cómo ahora cómo explica esta situación el PSOE, al que se le llena la boca con que son el partido de los trabajadores y resulta que no les pagaban”, ha censurado.

El proceso judicial, que se ha prolongado durante un lustro, se inició en 2019 en el Juzgado de lo Social número 1 de Toledo. Las demandas se fundamentaban en la vulneración del principio de "a igual trabajo, igual salario", al demostrarse que los trabajadores de los Planes de Empleo, a pesar de utilizar la misma denominación profesional que los empleados fijos (como ayudantes de jardinería y albañilería, generalmente), percibían una remuneración inferior.

La demora se explica por la ruta judicial que siguió el Ayuntamiento tras recurrir en 2022 ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ratificó la decisión inicial. La defensa municipal elevó el caso hasta el Tribunal Supremo, cuya sentencia definitiva, emitida hace unos meses, confirmó la obligación de equiparar la categoría profesional y abonar la diferencia económica acumulada.

El concejal de Promoción Económica, Juan Marín, ha asegurado que el consistorio ha tomado medidas para evitar que esta situación se repita. "Ahora el problema ya no lo tenemos porque, según el convenio colectivo del Ayuntamiento de Toledo, los trabajadores del Plan de Empleo tienen su propia calificación y clasificación profesional", explica Marín, aludiendo a la aplicación de una nueva estructura retributiva que evita la equiparación directa de categorías.