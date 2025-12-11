El programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' corona en Almonacid con más de 300.000 solicitudes en 2025

El Departamento de Turismo de la Diputación de Toledo abrirá el próximo 12 de diciembre a las 9:00 horas el plazo de inscripción para participar en la última propuesta del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', que cerrará su edición de 2025 en el Castillo de Almonacid.

La iniciativa, que ha fusionado patrimonio, turismo cultural y actividad local a lo largo del año, ha superado las 300.000 solicitudes registradas para el conjunto de los doce enclaves visitados.

La experiencia final se celebrará el 20 de diciembre con dos pases de 150 personas cada uno, uno por la mañana y otro por la tarde. La actividad busca resaltar el valor histórico y turístico del castillo, así como su vinculación con la comunidad local.

El pase de la mañana comenzará a las 10:00 horas con una ruta de senderismo teatralizada a cargo de la Compañía de Teatro Atenea, que partirá desde el centro del municipio hasta el cerro del castillo.

Acto histórico

A las 11:30 horas tendrá lugar, por primera vez en la localidad y en la provincia, la Recreación Histórica de la Batalla de Almonacid (Guerra de la Independencia, 1809), representada por la Asociación Cultural La Partida de Camuñas con apoyo de otros grupos de recreación histórica de España.

El acto concluirá con la tradicional Tinani, baile de la bandera en homenaje a los guerrilleros caídos, a cargo de la Hermandad del Cristo Resucitado de Quismondo.

Chocolatada

El pase de tarde, que arrancará a las 14:45 horas, repetirá la ruta teatralizada y la recreación histórica a las 16:15 horas. En esta ocasión, la experiencia concluirá con una chocolatada, un dulce típico toledano y una copa de vino blanco espumoso.

Como broche final, la Pirotecnia La Sagreña, de Magán, ofrecerá una mascletá de color que simbolizará el cierre de la actividad anual.

Un programa que moviliza turismo, economía y comunidad

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Almonacid y al impulso del Departamento de Turismo, un total de 300 personas podrán participar en esta última experiencia.

Con ellas, el programa superará las 2.200 personas participantes presenciales durante todo 2025 en los distintos castillos, evidenciando el compromiso de la Diputación con la dinamización turística, cultural y económica de la provincia.

Inscripciones y requisitos

Las reservas podrán realizarse entre el 12 y el 18 de diciembre en la web www.turismoprovinciatoledo.es. Cada persona podrá solicitar hasta dos plazas, proporcionando nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto. Las plazas se confirmarán por orden de inscripción vía telefónica e incluirán la información del punto de encuentro.

Las actividades están dirigidas únicamente a mayores de 18 años y a personas con adecuada condición física, ya que el acceso en vehículo al cerro permanecerá cerrado. No podrán inscribirse quienes hayan participado ya en alguna de las experiencias anteriores del programa.