Se retrasa 3 meses la obra de la Ronda del Granadal en Toledo que contempla árboles, baños, mirador y un negocio hostelero

Las obras de la Ronda del Granadal, en las inmediaciones de las escaleras mecánicas y las dársenas de Safont, se retrasan tres meses respecto al plazo de actuación fijado inicialmente y terminarán en marzo de 2026. Así lo ha indicado el portavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Toledo, Juanjo Alcalde, quien ha indicado que los trabajos son complejos aunque se están desarrollando con normalidad.

Al estar financiados con fondos europeos es importante cumplir los plazos, una decisión que cuenta con la pertinente autorización por parte del Ministerio. "Vamos bien de tiempo pero es un tema difícil, hay miradores, plantaciones... pero estamos en plazo para poder ampliarlas y así lo hacemos", indica.

Se trata de una actuación integral que contempla la plantación de casi un centenar de árboles, más de un millar de arbustos, por lo que se reforestará buena parte de la ladera del remonte mecánico, además de la instalación de baños públicos de pago, rampas que servirán de mirador, además de la rehabilitación de las ruinas del antiguo convento de San Pablo, donde se prevé la apertura de un negocio hostelero.

Las dársenas de Safont y las escaleras mecánicas, una de las principales puertas de entrada al Casco Histórico. Javier Longobardo

Con la intervención se mejorará uno de los principales accesos al Casco Histórico de la ciudad, tanto para vecinos como para visitantes, al estar a escasos metros de la estación de autobuses y muy cerca de la estación del AVE, las dársenas donde paran los autobuses turísticos y también se ubica el transporte urbano de la ciudad cuando se celebran eventos o se producen cortes en la Puerta de Bisagra.

La remodelación abarca 6.572 metros cuadrados, se enmarca en el programa municipal "Toledo verde, recuperación paisajística de jardines históricos", está financiado con 689.857 euros de Fondos Europeos Next Generation y tenían un plazo de ejecución de 8 meses.