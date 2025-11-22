Venden en Toledo el chalet con piscina "más barato de España": por menos de 190.000 € más de 400 m²

Carlos Jaén, un joven asesor inmobiliario de Madrid, ha difundido una oportunidad única en la ciudad de Toledo, que ya acumula miles de visualizaciones en redes sociales. Se trata de un chalet de más de 400 metros cuadrados que asegura ser "el más barato de España".

Este inmueble, situado a las afueras de la capital de Castilla-La Mancha, presume de una piscina privada "valorada en más de 30.000 euros", merendero y zona chill out, un salón amplio y luminoso con capacidad para 6-8 personas, una cocina completamente equipada y un aseo en la planta baja.

En la parte superior ofrece tres dormitorios en perfecto estado, todos con cama, armario y grandes ventanales. El dormitorio principal tiene acceso directo a la terraza con vistas privilegiadas a todo el terreno.

El precio de venta de este chalet espacioso a tan solo 45 minutos de Madrid parte de 189.000 euros, tal y como destaca el asesor madrileño.

Aunque Carlos asegura que es el "chalet más barato de España", en portales especializados existen decenas de anuncios de chalets similares en Toledo desde precios por debajo de 120.000 euros.

A pesar de ello, la combinación de todos los elementos (piscina privada, gran parcela, precio y cercanía a Madrid) posicionan a esta vivienda como una de las opciones más competitivas del mercado en ese rango.

Toledo y los municipios de su periferia han experimentado en los últimos años un notable crecimiento poblacional de familias y profesionales que trabajan en la capital de España y que encuentran en estas viviendas una oportunidad para acceder a un hogar de mayor calidad y superficie sin renunciar a una buena conexión con la gran ciudad.

Tanto es así que casos como el de Carlos Jaén pone de manifiesto que los expertos son conscientes del potencial de la ciudad toledana como una de las zonas más accesibles y atractivas para invertir en ladrillo.