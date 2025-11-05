Una noria panorámica en Vega Baja, entre las propuestas para mejorar Toledo en el Debate sobre el Estado de la Ciudad

El paseo de las Moreras en la zona de Vega Baja. Javier Longobardo

El Debate sobre el Estado del Municipio de Toledo se retoma este jueves, 6 de noviembre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, dos días después de la primera sesión marcada por el discurso de dos horas del alcalde, Carlos Velázquez, con sus anuncios, y el cruce de reproches con la oposición, especialmente con el PSOE, las reivindicaciones de Vox como socio minoritario, y el respeto de espacios con Izquierda Unida, toda vez que ambas formaciones saben que no se disputan electorado.

En esta segunda y definitiva jornada, se votarán un total de 40 propuestas de resolución, un máximo de 10 por cada grupo municipal, cuyo resultado se prevé sin grandes sorpresas. La mayoría absoluta que suman PP y Vox en el Consistorio permitirá al equipo de Gobierno sacar adelante todas sus iniciativas y, previsiblemente, rechazar las de la oposición, dada la creciente tensión entre socialistas y populares en las últimas semanas.

Entre las propuestas, una destaca por su carácter novedoso: la iniciativa de Vox para instalar una noria panorámica en la zona de Vega Baja, donde propone crear un gran parque.

El socio minoritario del Gobierno municipal vuelve así a generar debate con planteamientos enfocados al turismo y el ocio, como ya lo hizo con su propuesta de un teleférico en Toledo, un proyecto que su portavoz, Juan Marín, volvió a poner sobre la mesa este martes."Está a punto de salir a la luz y no se preocupen que podrán subir en él", aseguró Marín durante su intervención en la primera sesión del debate.

El resto de las iniciativas siguen líneas más tradicionales. El PP se centrará en llevar a Pleno las demandas a nivel nacional, incidiendo en "incumplimientos" del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque también con una referencia a un compromiso de reforma integral de Coronel Baeza; el PSOE insistirá en diferentes asuntos que ya ha reclamado sin éxito en anteriores ocasiones, centrando su crítica en la gestión de Carlos Velázquez; e Izquierda Unida presentará propuestas de mejora para barrios y áreas sociales, combinadas con sus habituales 'cuotas' de memoria histórica y cuestiones ideológicas.

De este modo, Vox se confirma como el partido más original y con planteamientos más arriesgados en este Debate del Estado del Municipio.

Las 10 propuestas del PP:

Exigir al Gobierno de España que revise y rectifique la resolución que excluye a Toledo de los Fondos EDIL. La inclusión en el Plan de inversiones del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, para su ejecución en 2026, de Instar a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, adoptar las medidas necesarias para la liberalización del peaje de la autopista AP-41 (Toledo–Madrid). Instar al Ministerio de Cultura la restauración de la Puerta Nueva del arrabal de la Antequeruela y la Puerta de Bisagra. Revisar el sistema de financiación de la prestación básica del servicio de ayuda a domicilio. Incrementar la plantilla de la comisaría de la Policía Nacional de Toledo Instar al Ministerio de Cultura a realizar todas las intervenciones necesarias encaminadas a la conservación y mantenimiento del Circo Romano de Toledo. Toledo pide a la Confederación Hidrográfica del Tajo que afronte el Proyecto de recuperación del inmueble para evitar el deterioro de la casa del Diamantista y poder ubicar en el mismo el Museo del Río Tajo. Solicitar la construcción de un nuevo consultorio médico para atender a los residentes de los sectores de Valparaíso, La Legua y Vistahermosa ya que en la actualidad suman más de 6000 vecinos. Llevar a cabo la actuación integral de la calle coronel Baeza, que supondría la solución de los problemas de telecomunicaciones, tanto en esta calle como en la zona aledaña de la Avenida de Barber y también la mejora en el saneamiento en esta y otras zonas de la ciudad.

Las 10 propuestas del PSOE:

Desarrollar un Plan de Vivienda asequible y de remodelación urbana en la ciudad. Restablecer la concejalía de Igualdad en el organigrama municipal del Ayuntamiento de Toledo. Implementar una estrategia cultural. Retomar el diálogo con los agentes sociales y económicos, en el marco del Pacto por el Desarrollo Económico y el Empleo en Toledo. Plan de regeneración urbana y renaturalización del barrio de Palomarejos con el fin de potenciar un barrio más unido, mejor conectado internamente, más compacto, accesible y saludable, mejor iluminado, con más espacios públicos y zonas verdes, con más viviendas disponibles y que revitalice el comercio de proximidad. Desarrollar un Plan de Atención para las Personas Mayores teniendo en cuenta que su experiencia, su participación y su bienestar son pilares fundamentales para una sociedad más justa y cohesionada. Poner en marcha un verdadero Plan de Movilidad Sostenible, apostando por la construcción de la Ronda Sureste, para descongestionar el tráfico en el barrio del Polígono, por incrementar líneas de autobuses, por la gratuidad del transporte público urbano hasta los 16 años, y por convertir la Estación de Autobuses en un intercambiador de transporte colectivo, moderno y accesible. Impulsar el deporte, fomentando la inclusión y los valores, promoviendo estilos de vida saludables, incentivando la actividad física en familias y escuelas y motivando a los usuarios. Recuperar y desarrollar el Pacto por la Inclusión de la ciudad de Toledo firmado en 2022 por este Ayuntamiento y las más de 100 entidades de la capital posicionando a Toledo como referente en inclusión e integración a nivel europeo. Crear un Toledo más amable y saludable impulsando propuestas que mejoren el bienestar de las personas en cada barrio y que piensen en las generaciones futuras.

Las 10 propuestas de Vox:

Medidas tributarias de ayudas a las familias numerosas de Toledo. M antener de forma permanente las bonificaciones fiscales y tributarias reconocidas a los progenitores de familia numerosa. Instar a la Junta de Castilla-a Mancha a que concluya el expediente de declaración del Damasquinado como Bien de Interés Cultural. Proponer a la Junta que el edificio Quijote Crea, cuyas obras fueron paralizadas en 2012, acoge la Biblioteca regional del Alcázar. Ceder una local a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Fábrica de Armas de Toledo. Se propone que todos los centros de salud de la ciudad de Toledo del correspondiente Punto de Atención Continuada, con un servicio de sanitaria 24 horas al día. Contra el cierre del Hospital del Valle y el Hospital Provincial. Dedicación de una de las bibliotecas municipales al historiador y bibliotecario Antonio Casado Poyales. Dar uso definitivo al espacio de Vega Baja con un gran parque y jardín público, con la instalación de una noria panorámica. Instar al ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que realice las obras necesarias para adecentar la estación del tren, integre la estación actual en los planes y proyectos del trazado de la futura línea del AVE Madrid-Lisboa y restablezca los horarios y frecuencias de la línea Madrid-Toledo vigentes hasta el mes de marzo de 2020. Instar al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible a que concluya las obras de la Autovía a-40 en el tramo que une las localidades de Bargas y Ocaña.

Las 10 propuestas de IU: