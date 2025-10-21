El Ayuntamiento de Toledo acumula 13 multas de la CHT por vertidos el Tajo esta legislatura, según el PSOE

Una de las sanciones más recientes, del 21 de abril de 2025 , se refiere a un procedimiento abierto "por almacenar aguas residuales sin autorización en un depósito estanco", según los socialistas. El Ayuntamiento fue requerido el 31 de mayo "para aclarar la procedencia de estas aguas, sin que se haya recibido respuesta", lo que ha derivado en una segunda multa por desobediencia .

De la Cruz, en rueda de prensa, ha acusado al regidor de mentir "deliberadamente" durante una entrevista radiofónica en la que negó haber recibido sanciones por vertidos al río Tajo durante su mandato.

La situación del río Tajo sigue de actualidad en Toledo. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz , ha denunciado que el Ayuntamiento acumula 13 sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) desde la llegada de Carlos Velázquez a la Alcaldía .

que es lo mismo que decir, que nos sancionan porque el alcalde está a lo suyo, y su concejal del Río Tajo, en las redes sociales y en sus maratones, que es lo único que le preocupa”, ha apuntado la portavoz.

Noelia de la Cruz ha preguntado: “¿Cómo se llama a quién miente en una entrevista pública sabiendo que le están escuchando sus vecinos y vecinas?”, insistiendo en que el alcalde afirmó que no había ninguna sanción pendiente. “Hoy demostramos que hay 13 multas, por un importe total cercano a los 50.000 euros”.

Las sanciones impuestas por la CHT abarcan "diversos incumplimientos medioambientales, como vertidos incontrolados en arroyos como el Ramabujas y el Aserradero; movimientos de tierras no autorizados; un colector de pluviales en la calle Jarama que vierte aguas residuales; o los incumplimientos en los valores de nitrógeno en la depuradora del Polígono, superando más del doble de los niveles permitidos, sin ningún control por parte del consistorio". La portavoz ha añadido: “Y menos mal que ahora los mataderos están sin actividad”.

“Trece sanciones acumuladas y un supuesto Plan de Vertidos que el alcalde, literalmente, se ha sacado de la manga”, ha insistido De la Cruz, criticando la "falta de rigor y transparencia del gobierno local". Ha sentenciado que “Ni él mismo sabe en qué consiste ese plan: un día asegura que ha cerrado ocho vertidos, otro día dice que han sido siete, y al siguiente afirma que ha clausurado diez”.