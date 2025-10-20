El redactor del POM de Toledo vertebrará el urbanismo de la ciudad para dar cabida a los "hijos de Madrid"

El futuro urbanístico de Toledo está a punto de desvelarse. El urbanista José María Ezquiaga, al frente del equipo que redacta el nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), ha confirmado que el documento inicial y para la tramitación ambiental, que ya incluye los planos de proyecto, se presentará a los grupos municipales en menos de un mes.

Ezquiaga reconoció que la tramitación del POM es "complicada", recordando que un Plan General requiere "46 informes" de diversas administraciones que "no se los quita nadie". El comentario se produjo durante una visita al Colegio de Arquitectos de Toledo, cuyo anfitrión y presidente, Ángel Sánchez, apeló a que la ciudad debe ser "vivible, amable y verde", con especial sensibilidad "con niños y ancianos" para que puedan seguir viviendo en ella.

Ezquiaga enmarcó el nuevo planeamiento en la dinámica de crecimiento de la capital de España, al hablar del "corredor de la Sagra o corredor de Toledo", que se nutrirá de los "hijos de Madrid" y absorberá la proyección demográfica que la región vecina ya no puede asumir.

El experto sostuvo que la previsión de 400.000 viviendas necesarias hasta 2035 en Madrid "no son suficientes" para su proyección de crecimiento, señalando que "la comunidad es un vaso que se rebosa" y afectará al corredor de Toledo, cuyo "despegue es importante".

Basándose en datos del INE, Ezquiaga proyectó la necesidad de 7.600 nuevos hogares en Toledo hasta 2039, una cifra que calificó de "planteamiento prudente" y que "irá a más", asegurando que el crecimiento se nutrirá "no de población extranjera sino de hijos de Madrid, que ya está pasando".

Documento proyectos en la charla del Colegio de Arquitectos de Toledo del día 15.

Ofreció un diagnóstico socioeconómico de la capital regional. La población ocupada es del 53 %, y sobre ella, el 60 % trabaja en Toledo, el 27,5 % en otros municipios de la provincia y el 8 % en Madrid. En cuanto a la estructura del empleo, este se concentra en Servicios (68 %) e Industria (17,5 %). Además, alertó sobre el futuro desequilibrio demográfico: el 75 % de la población será dependiente en 2075.

El concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado, fue la voz más crítica de la mesa, al expresar su profunda frustración con las limitaciones urbanísticas actuales de la ciudad. "Tengo gran disconformidad", sentenció, y apeló a la necesidad de "salir del corsé", porque "me parece bien la protección (patrimonial), pero no podemos encorsetarnos para estar maniatados".

Delgado fue tajante en su visión pesimista en este aspecto. "Me da la sensación de que Toledo no tiene futuro" y se preguntó por las posibilidades de nuevo crecimiento- "No sé dónde vamos a clasificar suelo" dadas las "limitaciones con el río, conos visuales...", y la oposición de diversos colectivos, dijo.

No obstante, Delgado se mostró optimista respecto a la colaboración institucional, revelando que las buenas relaciones con el Gobierno de Page "pueden agilizar y ayudar" en la tramitación del POM. "La Junta parece que nos trata bien y con cariño", expresó.

Compromiso técnico

Sobre los plazos, Delgado reconoció dudas sobre si se aprobaría inicialmente el POM en la legislatura, como estaba previsto, pero Ezquiaga las despejó desde el apartado técnico, con una frase: "Por nuestra parte, contad con los planos".

En el debate sobre la aprobación política, mientras que el edil de Vox consideró que el POM "no tendrá unanimidad del pleno", Ezquiaga se mostró optimista, al creer que el Plan logrará una "mayoría amplia", ya que "los partidos que crean que pueden gobernar en el futuro van a querer contar con esta herramienta".

Pisos frente a una "ciudad de casitas"

Por su parte, la arquitecta municipal, Virginia Cavia, defendió la visión de un modelo compacto y la necesidad de cambiar la tipología de las nuevas construcciones, afirmando que las futuras viviendas deben ser plurifamiliares porque "no podemos seguir construyendo una ciudad de casitas".

Además, señaló que "el Tajo debe ser la infraestructura que ligue los barrios y generar en torno a él que pasen cosas". Concluyó sobre uno de los desafíos del Plan: "Sabemos que estamos en una ciudad muy complicada y nos van a bombardear con el POM", respecto a las críticas sociales.

"Drama" de los pisos turísticos

Finalmente, Ezquiaga puso el foco en un problema que considera "dramático", en concreto el crecimiento del 46% en viviendas turísticas en el último lustro. Estas ya representan el 10 % del total de viviendas en Toledo, impactando negativamente en el uso residencial y el reciente fenómeno de la compra de la "segunda residencia", que ya afecta al centro. "Los hoteles no crecen tanto y son los que crean empleo", sostuvo el también arquitecto.

También destacó la implicación de los toledanos en la participación ciudadana y los asuntos de ciudad, afirmando que la población "está muy al tanto y tiene discurso colectivo", un nivel de "implicación ciudadana" que su equipo solo se ha encontrado en la redacción del Plan de Menorca.

El equipo redactor concluyó que el POM debe asegurar que el bien patrimonial "tenga vida después de su protección" y que se usen criterios más amplios que la "antigüedad" para proteger y poder desarrollar el futuro.