CSIF denuncia ante Inspección y Fiscalía la persistencia de intoxicaciones en el Laboratorio del Hospital de Toledo

Manifestaciones por persistencia de intoxicaciones en el Laboratorio del Hospital de Toledo. CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo, comunicada también a la Fiscalía Provincial de Toledo, por las reiteradas incidencias de salud en el Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo.

El sindicato exige el cierre temporal del laboratorio para su revisión completa, al considerar que no se han tomado medidas efectivas para eliminar los riesgos que desde hace casi un año vienen afectando al personal sanitario.

Según ha explicado la responsable de CSIF Sanidad Toledo, Victoria Gutiérrez, los profesionales continúan sufriendo cefaleas, irritación ocular, náuseas y reacciones alérgicas cutáneas y respiratorias.

Estos síntomas se han mantenido desde que en noviembre de 2024 se registrara el primer episodio de intoxicación, en el que dos trabajadores tuvieron que recibir atención sanitaria.

Ambiente tenso

"El ambiente laboral es muy tenso. Los trabajadores vienen con temor por el riesgo al que están expuestos, y es inadmisible trabajar con miedo", ha declarado Gutiérrez, quien ha advertido de que estas intoxicaciones.

CSIF ha denunciado que Inspección de Trabajo ordenó el pasado 1 de agosto a la Gerencia del Hospital la realización inmediata de mediciones ambientales en el momento en que los trabajadores comunicaran síntomas.

Sin embargo, no se ha efectuado ninguna medición desde entonces, pese a que, según el sindicato, solo en la segunda quincena de septiembre —una vez reanudada la actividad tras el verano— se han comunicado más de medio centenar de incidencias al Hospital y a la mutua laboral.

Riesgo

Asimismo, Inspección de Trabajo requería la elaboración de informes de investigación sobre los daños en la salud de los profesionales, documentos que, según CSIF, no han sido remitidos a los Delegados de Prevención.

La central sindical ha insistido en que no se están dando soluciones reales y que ni siquiera se está cumpliendo lo dictaminado por la autoridad laboral, lo que mantiene en riesgo a los trabajadores del laboratorio y de otros espacios adyacentes.

Por todo ello, CSIF ha reiterado su petición de cierre temporal de las instalaciones del Laboratorio de Anatomía Patológica para su revisión integral y reparación de las deficiencias que puedan estar provocando los problemas de salud.

"Llevamos casi un año denunciando una situación que sigue sin resolverse. Es urgente garantizar la seguridad de los profesionales y el cumplimiento estricto de las medidas ordenadas", ha concluido Gutiérrez.