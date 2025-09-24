El TSJ de Madrid admite a trámite la demanda de Fedeto contra la CHT por el arroyo Ramabujas en Toledo

Las cocheras y buena parte de la flota de Unauto, concesionaria del servicio de autobuses urbanos de Toledo, quedaron enterrados en lodo con la DANA. Javier Longobardo

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) ha dado un paso decisivo al admitir a trámite la demanda interpuesta por la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) contra la Confederación Hidrográfica del Tajo. La acción legal, dirigida a un organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se centra en la deficiente conservación y mantenimiento del arroyo Ramabujas.

Según la demanda de Fedeto, la inactividad administrativa en la gestión del cauce representa un riesgo "directo", con potenciales consecuencias negativas "para la vida de los ciudadanos, el medioambiente local y la actividad empresarial de la ciudad".

Manuel Madruga, secretario general de Fedeto, ha explicado que la decisión de acudir a la justicia se debe a la necesidad de preservar adecuadamente este recurso natural y prevenir daños que podrían ser "irreparables", ha informado la Patronal en nota de prensa.

Como parte del proceso, el TSJ de Madrid ha requerido al Ministerio para la Transición Ecológica la remisión del expediente administrativo completo en un plazo improrrogable de veinte días.

La decisión judicial ha sido recibida con "satisfacción" por parte de Fedeto, que ve una confirmación de que "existen indicios suficientes para que la cuestión sea analizada en profundidad por el tribunal".