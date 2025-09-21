Sithon's anuncia nueva temporada en Toledo: hicieron creer que cerraban solo para ganar notoriedad

La mítica discoteca Sithon's, que desde 1969 marca la vida nocturna de Toledo, seguirá encendiendo sus luces y sus altavoces. Tras una semana de incertidumbre, este domingo la sala ha confirmado con un nuevo vídeo en sus redes sociales que la supuesta clausura era solo una acción promocional. La nueva temporada arrancará el sábado 27 de septiembre.

En la grabación, la relaciones públicas de la discoteca y concejal socialista en el Ayuntamiento toledano Marta Medina aparece arrancando los carteles de "se alquila" y anuncia desde la propia sala: "¿Qué va a ser Toledo sin Sithon's? Toledo, sin Sithon's, no es Toledo. Si pensabais que esto se había acabado, preparaos. Lo mejor está por llegar".

La confusión comenzó el domingo pasado, cuando la discoteca publicó un vídeo en blanco y negro mostrando los rincones de la sala mientras sonaba una música lacrimógena y aparecían carteles de "se alquila". El mensaje, cargado de dramatismo, sugería con un "se apagan las luces" un posible cierre definitivo del local que ha marcado generaciones de toledanos y visitantes.

El vídeo generó multitud de comentarios en redes sociales. Muchos lamentaron lo que creían un cierre: "Gracias por hacernos disfrutar", "Toledo ya no será igual de noche" o "una pena". Otros, más escépticos, se preguntaban si se trataba de una broma.

Días atrás, incluso el alcalde Carlos Velázquez fue preguntado por el posible cierre, aunque ya apuntó a que se trataba de una acción publicitaria. Durante la inauguración de la exposición La Matemática de la Emoción, el regidor afirmó que "creo que no la cierran, creo que es un tema publicitario".

Sithon's, considerada la discoteca más antigua de España, abre así un nuevo capítulo y dejando atrás la incertidumbre de un posible fin de ciclo.