La nueva iluminación artística de la Diputación de Toledo permitirá usar colores y proyectar motivos

La Diputación de Toledo renovará por completo la iluminación del Palacio Provincial con un proyecto que "combina eficiencia energética e iluminación artística, innovación tecnológica y un profundo respeto por el valor patrimonial de este emblemático edificio, declarado Bien de Interés Cultural en 1998".

Así lo ha asegurado la presidenta de la institución, Concepción Cedillo, después de que el Ayuntamiento de Toledo haya llevado este martes a la Junta de Gobierno el expediente que autoriza la instalación del nuevo alumbrado artístico, basado en luces LED RGBW, con el objetivo de sustituir el sistema vigente desde 2003.

Cedillo, según recoge una nota de prensa de la Diputación toledana, ha celebrado la puesta en marcha de una iniciativa que considera "ambiciosa". "Permitirá realzar los elementos arquitectónicos más relevantes del Palacio Provincial utilizando iluminación rasante y diferentes tonalidades de luz, logrando una imagen más representativa y atractiva", ha añadido.

Colores y proyecciones

Uno de los aspectos más destacados es la tecnología LED RGBW, que permitirá adaptar los colores de la fachada en función de efemérides y conmemoraciones. "Gracias a esta tecnología, la Diputación podrá iluminar el edificio con diferentes colores en fechas señaladas del calendario, mostrando así su compromiso con causas sociales, culturales y de interés general", ha indicado Cedillo.

Además, se instalarán proyectores de imágenes LED RGBW en la fachada sur, a la entrada principal del Palacio, y en la fachada norte, junto a las escaleras mecánicas. Este sistema permitirá proyectar motivos y diseños multicolor sobre el suelo, otorgando al entorno una estética más contemporánea y dinámica.

"Con esta actuación, la Diputación de Toledo da un paso firme en su compromiso con la eficiencia energética, la innovación tecnológica y la valorización del patrimonio histórico, al tiempo que refuerza su identidad institucional con una iluminación que une modernidad, sostenibilidad y cultura", ha remarcado la presidenta.