Yuncos se prepara para dar comienzo a unas fiestas donde la música y el ambiente único serán los protagonistas

En Yuncos (Toledo), las fiestas no son solo una programación de eventos; son un reencuentro. Una atmósfera que se respira en el aire y que, como dice Teresa Plaza, concejal de Festejos de la localidad, "el ambiente es para vivirlo".

Y es que, del 5 al 14 de septiembre, este pueblo de Toledo se transforma en un hervidero de alegría. La clave, según Plaza, está en el ambiente que se crea y en las personas que vuelven a Yuncos por las fiestas: "te ves con amigos que llevabas todo el año sin coincidir".

La fiesta arranca con fuerza el día 5 de septiembre. "Ese es el momento donde se lleva a cabo el pregón de las fiestas y luego hay encierros", explica Plaza, y es un día que trae a mucha gente. Pero la programación está pensada para todos, como se observa en las prefiestas que ya calentaron motores desde el 29 de agosto.

Fiestas Yuncos 2024 Ayuntamiento de Yuncos

Una de las características de estas fiestas es que no se olvidan de nadie. El Día del Niño, que se celebra el 7 de septiembre, tiene su lugar en el Parque del Prado con una feria pensada para ellos. Y, en un gesto de gran sensibilidad, este año han vuelto a crear un espacio inclusivo.

"Llevamos dos años teniendo una feria adaptada para los niños con trastornos del espectro autista (TEA)", cuenta Plaza. Además, el viernes 12 de septiembre se hará una hora sin ruido en el ferial, de 20:00 a 21:00 horas, para que estos niños puedan disfrutar.

Emoción compartida

Pero si hay un día que emociona, ese es el de los mayores. El martes 9 de septiembre, unas 600 personas se reúnen para cenar en la Plaza Mayor. "Es un día especial para ellos y bonito", dice Plaza con cariño.

Sin embargo, el homenaje a sus mayores comienza el lunes 8 de septiembre con la entrega de ramos a las personas que superan los 95 años. "Vamos a las casas y nos cuentan cosas de la vida de antes, además les emociona recibir flores en su propio domicilio", expresa con emotividad.

Creatividad a flor de piel

La creatividad del pueblo sale a la luz en el desfile de carrozas, un espectáculo que ha crecido enormemente. "Las comparsas que se presentan se lo trabajan un montón. Es de admirar todas las horas que le dedican".

El desfile de este año, que tendrá lugar el sábado 13 de septiembre, contará con la participación de la Banda de Majorettes y Cornetas de Móstoles.

Ambiente que envuelve

Los toros, elemento clave en las fiestas, tienen su propio espacio. "El Día del Toro Enmaromado no se ve ni el suelo de la calle", señala Plaza. "Es uno de los atractivos, porque aquí en el toro hay muchísimos aficionados".

El programa taurino incluye vaquillas el miércoles 10 de septiembre y el Día del Toro el domingo 14 de septiembre, además de encierros repartidos durante algunos días de festividades.

Fiesta de la paella en Yuncos 2024 Ayuntamiento de Yuncos

La música en vivo es uno de los platos fuertes. El jueves 11 de septiembre la noche se animará con el concierto de Calle Botica y la Orquesta Cinema, mientras que el viernes 12 será el turno de la Orquesta Marsella y DJ Marsal Ventura.

El sábado 13 llegará el esperado Concierto de Bombai y La Edad de Oro del Pop Español, asegurando que haya música para todos los gustos y generaciones. "Toda aquella persona que venga a las fiestas puede envolverse en el ambiente todo el día", subraya Teresa.

Invitación

Al final del día, lo que queda es la sensación de comunidad. "Has podido hablar con mucha gente incluso llevarte amigos, además de haber disfrutado de unas fiestas divertidas", asegura Teresa.

Estas fechas son un punto y aparte en la vida de Yuncos, un momento para disfrutar sin preocupaciones. "Dejamos de lado todas las preocupaciones de la actualidad para disfrutar porque cuando vienes solo piensas que pasártelo bien".