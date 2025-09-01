Tolón afirma que no hay "novedad" sobre el tercer carril del Polígono mientras el alcalde urge a iniciar las obras

La carretera TO-23, la única que da acceso y salida al barrio del Polígono de Toledo. Javier Longobardo

El inicio del curso político arranca con una vieja polémica en Toledo: las obras del tercer carril que provocan graves los atascos en la carretera del Polígono. Los trabajos para la conexión peatonal y el carril bici entre los barrios de Santa Bárbara y el Polígono, ejecutados por el Ministerio en la TO-23, se han retomado hoy, con la vuelta al trabajo, pero el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha lamentado la falta de noticias sobre el "proyecto más importante y necesario" para Toledo: el tercer carril.

En una entrevista en RNE Toledo, el regidor ha asegurado que este proyecto es el que "más debería ocupar al Ministerio y a la Delegación del Gobierno" y ha señalado que esta situación perjudica a toda la ciudad.

“El tercer carril es verdaderamente importante para contribuir a solucionar el problema de la movilidad en la ciudad de Toledo”, ha asegurado Velázquez, quien ha destacado que desde el Ayuntamiento “nos pusimos a trabajar desde el minuto uno" en construir un vial de conexión que unirá Azucaica con el Polígono. Un proyecto que en septiembre continuará su tramitación con la aprobación del Plan Especial de Infraestructuras para sacarlo a licitación en 2026, ha apuntado el alcalde

Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha rehusado reaccionar al asunto. En una comparecencia de prensa sobre una importante operación de la Guardia Civil, Tolón ha contestado escuetamente: "De momento no hay ninguna novedad, ya les he explicado muchas veces cuál es la situación".

Sobre la reactivación de las obras en la TO-23 precisamente el día de la vuelta a los trabajos, Tolón ha señalado que las actuaciones, con una inversión de 3,6 millones de euros, comenzaron el 26 de abril de 2024, con distintas fases, y que los inconvenientes para el tráfico son inevitables pero estarán "coordinados para que sean menores".

Ha enfatizado que es una obra "muy demandada" y necesaria, que traerá consigo la creación de un carril bici y una conexión peatonal segura entre Santa Bárbara y el Polígono.

Esta "última fase" de la intervención incluye una pasarela "similar a la ya existente en la TO-23", que permitirá a los vecinos "cruzar sin peligro" y conectar de forma directa con el Hospital Universitario.

La finalización de estos trabajos está prevista para principios del primer semestre de 2026.