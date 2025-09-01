Tolón afirma que no hay "novedad" sobre el tercer carril del Polígono mientras el alcalde urge a iniciar las obras
Normalidad en el tráfico tras la reactivación de los trabajos de la TO-23 para finalizar el carril bici y la conexión peatonal Polígono-Santa Bárbara.
El inicio del curso político arranca con una vieja polémica en Toledo: las obras del tercer carril que provocan graves los atascos en la carretera del Polígono. Los trabajos para la conexión peatonal y el carril bici entre los barrios de Santa Bárbara y el Polígono, ejecutados por el Ministerio en la TO-23, se han retomado hoy, con la vuelta al trabajo, pero el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha lamentado la falta de noticias sobre el "proyecto más importante y necesario" para Toledo: el tercer carril.
En una entrevista en RNE Toledo, el regidor ha asegurado que este proyecto es el que "más debería ocupar al Ministerio y a la Delegación del Gobierno" y ha señalado que esta situación perjudica a toda la ciudad.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha rehusado reaccionar al asunto. En una comparecencia de prensa sobre una importante operación de la Guardia Civil, Tolón ha contestado escuetamente: "De momento no hay ninguna novedad, ya les he explicado muchas veces cuál es la situación".
Sobre la reactivación de las obras en la TO-23 precisamente el día de la vuelta a los trabajos, Tolón ha señalado que las actuaciones, con una inversión de 3,6 millones de euros, comenzaron el 26 de abril de 2024, con distintas fases, y que los inconvenientes para el tráfico son inevitables pero estarán "coordinados para que sean menores".
Ha enfatizado que es una obra "muy demandada" y necesaria, que traerá consigo la creación de un carril bici y una conexión peatonal segura entre Santa Bárbara y el Polígono.
Esta "última fase" de la intervención incluye una pasarela "similar a la ya existente en la TO-23", que permitirá a los vecinos "cruzar sin peligro" y conectar de forma directa con el Hospital Universitario.
La finalización de estos trabajos está prevista para principios del primer semestre de 2026.