Cucarachas, suciedad y agua a chorros: circula en redes un vídeo del estado de un baño de la estación de tren de Toledo

La usuaria de Instagram Nuria Lucas (@curtidas_nlucas) ha compartido un vídeo denunciando el lamentable estado de uno de los baños de la estación de tren en Toledo.

En las imágenes, que según la autora del vídeo han sido grabadas a las 16.35 horas de este martes, se puede observar un nido de cucarachas debajo de uno de los lavabos y el agua saliendo a chorros en el otro lavabo y en el inodoro.

A esto se une un estado de extrema suciedad, con papel tirado por el suelo y la papelera llena de basura.

"Vergüenza total. Miles de turistas llegan aquí cada día y esta es la imagen que se llevan. No sabía si publicar, pero ya no puedo más", expresa la usuaria.

Viral en redes

El vídeo está corriendo como la pólvora por las redes sociales, donde algunos usuarios ya están criticando el estado y pidiendo que se solvente la situación.

"Qué vergüenza, por Dios. Esta ciudad ha colapsado" o "Qué asco", son algunos de los comentarios que están expresando los ciudadanos en grupos vecinales de Facebook.