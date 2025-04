Los patinadores de Toledo lanzan una campaña en Change.org contra el Ayuntamiento para entrenar en una instalación adecuada

Los patinadores del ‘Club Deportivo Patinaje Artístico de Toledo’ se han alzado en armas contra el Ayuntamiento de Toledo, con una petición a través de Change.org, para que les permitan entrenar en el recién remodelado pabellón de la Escuela Central de Educación Física. Desde el consistorio piden “calma” ante la reestructuración de espacios que está llevando a cabo.

El club deportivo tiene 120 patinadores. Entrenan en la pista cubierta de hormigón pulido de la Escuela Central de Gimnasia cuando no llueve y se moja. Aunque no todos compiten a nivel profesional, quienes lo hacen se enfrentan a las competiciones en un suelo de madera, un pavimento muy diferente al de hormigón. Por ello, piden al Ayuntamiento que les permita utilizar las instalaciones del pabellón remodelado.

Miguel Nombela es el director del club. Señala que, al entrenar siempre en hormigón, los patinadores no pueden ejecutar sus ejercicios al igual que lo hacen en competiciones. Llegan a la pista al competir “y se resbalan y no ejecutan bien los elementos de sus programas”.

Nombela afirma que el ayuntamiento no quiere que utilicen el pabellón remodelado para evitar daños con sus patines. “Nuestros patines van de una mochila directamente al pavimento del pabellón, no llevan tierra en las ruedas y no crean arañazos”, alega.

Restructuración municipal

Preguntado por este asunto, el concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, argumenta a EL ESPAÑOL- EL DIGITAL CLM que son varios los clubes con necesidades de espacio para entrenar. Por ello, el Ayuntamiento está “planificando y reestructurando sus instalaciones municipales para optimizarlas y sacar el mayor rendimiento”.

Lozano tiene claro que el Ayuntamiento debe priorizar las actividades del Patronato Deportivo Municipal y luego atender a las necesidades de los clubes privados de la capital. “Debemos intentar que todo el mundo tenga cabida optimizando los espacios en función de las características de cada instalación”, añade. Ejemplifica este argumento indicando que “un pabellón de 1.200 metros cuadrados no puede destinarse a una actividad que se puede hacer en una sala de 120 metros cuadrados”.

Por ello, pide calma a los clubes y se abre a dialogar soluciones en esta reestructuración que están llevando a cabo. “Cualquier sugerencia, mi despacho está abierto”, arguye.

Subida de tasas

Por otro lado, el 26 de septiembre de 2024 el Pleno Municipal aprobó la subida de tasas a los clubes por el uso de las instalaciones deportivas municipales. El ascenso se adecuó al último IPC interanual equivalente al 3,1 %.

Nombela señala que es “inviable” para los clubes afrontar esta subida. Afirma que para el patinaje abonaban cerca de 200 euros por entrenar tres horas y que el incremento les supone pagar ahora 500 euros por tres horas. “O subo las cuotas a los deportistas o es imposible”, dice. A este respecto, Rubén Lozano argumenta que el PDM llevaba 14 años sin revisar sus bonificaciones a los clubes y que los costes de suministro (luz, agua, etc.) “estaban llevando al PDM a la ruina”.