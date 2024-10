La Diputación de Toledo venderá el barco de Ciudad de Vascos a una empresa de Galicia por 160.000 euros

La compra del barco de Ciudad de Vascos está a punto de consumarse a la espera de que la empresa que lo ha adquirido realice el pago correspondiente de 160.000 euros, tras siete años desde la primera subasta en 2017.

Así lo ha avanzado el vicepresidente de Asuntos Generales de la Diputación, Joaquín Romera. "En julio recibimos una oferta vinculante sobre la que llevamos trabajando todos estos meses y estamos ya en la última fase, de liquidación y pago. Se están haciendo todos los trámites formales, tenemos toda la documentación por parte de la empresa interesada y estamos en fase de que formalice el pago", ha expresado.

Ahora, una vez se realice el pago se hará entrega del barco. No obstante, "no funciona como una persona particular que te vende un coche y te lo paga".

"Se trata de una empresa gallega -de la que se desconoce el uso que le dará- que se interesó en su día y que, además, ofertó el último precio de licitación de alrededor de 160.000 euros", ha asegurado.

Venta en un año

Por otro lado, ha destacado que el PP "en un año" se ha puesto en marcha y ha "casi conseguido la venta", frente a los ocho años de gestión del PSOE, que "decidió utilizar políticamente" el asunto.

Al respecto, ha confirmado que ha habido un total de diez subastas para vender el barco, la última en junio de 2023 por 162.000 euros. Sin embargo, todas ellas quedaron finalmente desiertas.

El barco fue adquirido por el equipo de Gobierno del 'popular' Arturo García Tizón por 344.850 euros, para fomentar las visitas al yacimiento de Ciudad de Vascos. Actualmente, se encuentra varado en Ribadeo (Lugo), lo que genera un coste de 4.000 euros anuales a la institución provincial.