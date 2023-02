El PP de Toledo acusa a la alcaldesa de vetar las vallas con la imagen de Carlos Velázquez

La polémica de las vallas sigue viva en Toledo. Tres semanas después de denunciar que la alcaldesa socialista, Milagros Tolón, estaba cometiendo "abuso de poder" al no autorizar a la empresa concesionaria la instalación en cuatro vallas publicitarias municipales de carteles con la imágen del candidato 'popular' a la Alcaldía, Carlos Velázquez, el PP ha vuelto a criticar este lunes que la situación siga sin desbloquearse.

Ha sido el coordinador general del Partido Popular de Toledo y portavoz de la campaña de Carlos Velázquez a la Alcaldía, José Manuel Velasco, quien ha reclamado este lunes a la alcaldesa socialista "que deje de utilizar de forma partidista su puesto y permita al PP ejercer su derecho a hacer publicidad, derecho que tiene cualquier persona, partido, empresa o institución para acercarse a los ciudadanos".

Durante una rueda de prensa ofrecida junto a Juan José Alcalde, portavoz 'popular' en el Ayuntamiento de Toledo, Velasco ha asegurado que "la alcaldesa de Toledo está teniendo un comportamiento impropio de un regidor público, impidiendo que esta campaña publicitaria se lleve a cabo.

No es "publicidad electoral"

Además, ha aclarado que las vallas con la imagen de Carlos Velázquez que ha solicitado instalar el PP no son "publicidad electoral" ya que "hasta que se convoquen los comicios" del próximo 28 de mayo "estamos en un período que no es electoral".

Así, Velasco ha señalado que Tolón "está faltando a la verdad y a su responsabilidad como regidora municipal" al alegar que "esta publicidad estaba regulada por la Ley Electoral o que ellos no tenían una solicitud de la empresa concesionaria". "No sabemos si es por desconocimiento o no, pero en ambos casos es muy grave", ha añadido.

El pasado 24 de enero el Ayuntamiento de Toledo remitió a los medios de comunicación un documento firmado por la jefa de Gestión Administrativa en el que se aseguraba que "ningún partido político ha solicitado autorización alguna para la inclusión de propaganda electoral en vallas publicitarias".

El texto aclaraba que las vallas publicitarias están incluidas actualmente en el contrato que el Ayuntamiento tiene con la empresa concesionaria -Clear Channel-, "no teniendo conocimiento ni constancia de que la citada empresa haya solicitado ninguna autorización a este Ayuntamiento a los efectos indicados".

En concreto, la nota recuerda que la propaganda electoral en espacios comerciales debe autorizarse en idénticos términos a los espacios gratuitos, "es decir, determinarse por la Junta de Gobierno de la ciudad de Toledo cuando se tratare de espacios comerciales incluidos en zonas públicas, por derivar de contratos públicos, elevándose una vez determinados a la Junta Electoral de Zona, que efectuará el reparto correspondiente conforme a criterios proporcionales de actual representación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General".

Tres semanas más tarde, el coordinador general del Partido Popular de Toledo ha recordado a Tolón que "ella lo único que tiene que hacer, como regidora pública, es cumplir los contratos que la administración de la que está al frente tiene con empresas concesionarias" y le ha preguntado si es cierto "que su equipo de gobierno se reunió con la empresa concesionaria para hablar de esta cuestión" y por qué "a día de hoy todavía las vallas no están colocadas".

El dirigente 'popular' también ha recordado que, mientras que a su partido se le niega el derecho, Ciudadanos "sí ha podido hacer una campaña del mismo tipo" en Toledo. Sobre este asunto, ha informado de que el PP ha pedido la documentación oportuna en el Ayuntamiento para ver si para la valla del partido liberal se había realizado algún tipo de solicitud y ver el expediente con la autorización pertinente, "pero a día de hoy todavía no tenemos esa documentación, tras haber hecho ya dos solicitudes".

