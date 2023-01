"Por aquí espero estar poco tiempo". Así recibe Carlos Velázquez (1980) a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM en las instalaciones del PP de Toledo, donde responde a la que es su primera entrevista a un periódico como candidato a la Alcaldía de la capital toledana. Lo dice porque aspira a ocupar el despacho principal del Ayuntamiento después de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Si quiere conseguirlo tendrá que derrotar en los comicios a la alcaldesa socialista Milagros Tolón, que lleva ocho años en el cargo y pretende enlazar su tercer mandato consecutivo.

Velázquez, presidente provincial del PP de Toledo desde julio de 2021, dice que el tiempo de su rival ha acabado y que es necesario pasar "de las palabras a los hechos" para que la ciudad avance. Toledano de toda la vida (TTV en la jerga local), casado y con una hija, sin salir de la capital se licenció en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), pero pronto comenzó a trabajar en el sector bancario. Cuando era director de una sucursal en la localidad toledana de Seseña, el partido le pidió que se postulase como alcalde y lo fue desde 2011 hasta 2019. Eso le aporta, en sus palabras, "una experiencia demostrable en la gestión municipal" ahora que quiere convertirse en regidor de Toledo, su ciudad.

Hijo de policía municipal y antiguo miembro de la banda de música municipal, después de años de activismo universitario y político -también como diputado regional-, goza de un importante grado de conocimiento entre los toledanos. Pese a ello, ofrece "mucha cercanía y mucha escucha", no solo en la intensa precampala y campaña electoral que tiene por delante, sino como alcalde en caso de tener la oportunidad de serlo.

Carlos Velázquez posa frente a la fachada del Ayuntamiento de Toledo. Óscar Huertas

Pregunta. ¿Por qué Carlos Velázquez quiere ser alcalde de Toledo?

Respuesta. Quiero ser alcalde porque soy un apasionado de mi ciudad, porque tengo vocación de servicio público desde hace muchos años y porque tengo capacidad para formar un equipo que dé respuesta a los grandes problemas que tiene nuestra ciudad. Quiero que Toledo vuelva a ser una de las ciudades más importantes de España y que recupere la relevancia e influencia que nunca debió perder como capital de Castilla-La Mancha.

P. ¿Ya puede decirme algún nombre que vaya a formar parte de ese equipo sin ningún género de duda?

R. Estamos trabajando en su construcción. La lista electoral tiene que ser un fiel reflejo a lo que es la sociedad toledana, los barrios de la ciudad y las distintas sensibilidades de sus habitantes. Voy a tener en cuenta a todos los concejales del PP que han estado haciendo oposición y al conjunto del partido en la ciudad, que es imprescindible. Esa parte es fundamental, pero también sé que es insuficiente para conseguir la mayoría absoluta, que es mi objetivo. El PP ya ha gobernado Toledo con mayoría absoluta en otras ocasiones y, para volver a hacerlo, tenemos que contar con mucha gente válida.

P. También, en un escenario algo menos optimista, podría necesitar a Vox para llegar a la Alcaldía. ¿Marcará líneas rojas en ese caso?

R. Aspiro a gobernar Toledo con mayoría absoluta, porque gobernar con un proyecto político propio es bueno para los toledanos, como está demostrado. El PP ya lo ha hecho en otras ocasiones y, ahora, sabemos que una gran parte de los toledanos están cansados de promesas incumplidas por parte del PSOE. Por eso, no estamos pensado en ninguna otra posibilidad que no sea una mayoría absoluta. Lo que sí interpreto es que, si Vox ha apostado fuerte con Inés Cañizares (diputada nacional y portavoz adjunta en el Congreso) como candidata en Toledo, es porque ven que en esta ciudad hay posibilidades de cambio de gobierno. Ellos, probablemente, estén trabajando con la idea de ser la bisagra que permita que el PP gobierne en la ciudad.

La alcaldesa Milagros Tolón ha dicho de usted que es un "buen candidato" y que le merece respeto. ¿Qué opinión tiene usted sobre ella?

R. Tenemos una buena relación personal, pero Milagros Tolón es la alcaldesa de las promesas incumplidas. Son ya 16 años de socialismo en Toledo, ocho con ella como alcaldesa, y no puede esquivar la responsabilidad de su inacción, de todo lo que ha dejado de hacerse y está por hacer. Lo digo con el máximo respeto y con el cierto aprecio personal que puedo tenerla, pero creo que es momento de que deje de ser alcaldesa de Toledo.

Carlos Velázquez durante la entrevista con EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM. Óscar Huertas

P. En su reciente presentación como cabeza de cartel, desde las direcciones nacional como regional del partido del PP se insistió en que usted era el candidato tanto de Paco Núñez como de Alberto Núñez Feijóo. ¿Cómo se ha fraguado su candidatura y quién se lo propuso?

R. Ese tipo de decisiones nunca son unilaterales. Ha sido una decisión conjunta del partido a nivel nacional y a nivel regional, y yo lo he aceptado porque he considerado que era mi momento. Tengo mucha ilusión, pasión por mi ciudad, estoy en un momento personal perfecto para afrontar este reto, puedo aportar una experiencia demostrada en la gestión municipal y soy presidente provincial del PP de Toledo, que también supone un aval hacia mi persona. Por cierto, tanto José Manuel Molina como Agustín Conde, los últimos alcaldes del PP en la ciudad, eran presidentes provinciales del partido.

P. Lo decía porque el actual presidente regional del PP, Paco Núñez, fue precisamente su rival en aquellas primarias del 2018 en la que ambos pugnaron intensamente por suceder a María Dolores de Cospedal. ¿No queda ninguna rencilla?

R. No, absolutamente. A los hechos me remito y todo el mundo lo puede ver: el PP tiene como único objetivo que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno de España. Para que eso ocurra, antes tiene que ser Paco Núñez presidente de Castilla-La Mancha y yo voy a trabajar para ser alcalde de Toledo. Nos vamos a apoyar mutuamente para que así sea.

P. ¿Cuál será la primera medida que tome si resulta elegido alcalde de Toledo?

R. La prioridad será solucionar los atascos en el menor tiempo posible. Como se ha gobernado sin planificación y a golpe de ocurrencia, el problema de la movilidad afecta todos los días a miles de toledanos. La alcaldesa ha vuelto a anunciar ahora el tercer carril en la carretera del Polígono, que es exactamente lo mismo que anunció en 2021. Entonces dijo que la obra se iba a hacer en 2022, pero todavía no ha explicado por qué no fue así. Los anuncios, cuando nunca se cumplen, se convierten en problemas. Se puede comprobar en la hemeroteca que ya en 2010, cuando era alcalde Emiliano García-Page, se anunció un puente entre el Polígono y Azucaica. No solo es absolutamente imprescindible el tercer carril y el puente, sino también un nuevo acceso al Polígono desde Las Nieves.

P. ¿Bajará los impuestos municipales si es alcalde de Toledo?

R. Soy consciente de que los impuestos son importantes, porque compatibilicé el cargo de alcalde de Seseña con el de concejal de Hacienda, pero también sé que los toledanos están pagando mucho en comparación con los servicios que reciben de parte del Ayuntamiento. No puede ser que Toledo sea la tercera capital de provincia de España donde más impuestos se pagan. El PP, donde gobierna, ya ha demostrado que bajándolos es posible generar más ingresos municipales. Ese círculo virtuoso de la economía también se dará en Toledo, porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de la gente.

Carlos Velázquez durante la entrevista.

P. Las aguas de Tajo pasan por Toledo en un estado deplorable. ¿Qué haría como alcalde para que los toledanos vuelvan a disfrutar de su río?

R. En primer lugar, dejar de contaminarlo. La Confederación Hidrográfica del Tajo, en reiteradas ocasiones, ha sancionado al Ayuntamiento de Toledo por contaminar el río y los toledanos hemos tenido que pagar multas muy importantes. En segundo lugar, cambiar eslóganes por hechos y recuperar de una vez las riberas, que es una competencia exclusivamente municipal. Y, en tercer lugar, plantear un debate serio y preguntarles a los toledanos qué quieren hacer con su río.

P. Pero ni usted ni el PP han defendido nunca el fin del trasvase. ¿Se puede recuperar el río Tajo en Toledo sin que se cierre el grifo del Tajo-Segura?

R. Tenemos que abandonar la demagogia del PSOE de Castilla-La Mancha y de Toledo, que en los últimos 40 años se ha opuesto radicalmente al trasvase, pero solo de palabra. Cuando los socialistas han gobernado, y ha sido mucho tiempo, se ha seguido trasvasando. El PP propone un pacto hidrológico nacional y ha firmado el Pacto Regional del Agua para que el Tajo tenga agua en cantidad y en calidad, algo tan importante o más para el río como lo primero. Los toledanos quieren un Tajo no contaminado, con el agua limpia, y si gobernamos nos vamos a remitir a ese Pacto Regional del Agua, donde está escrito y firmado cómo tienen que hacerlo las distintas administraciones para conseguirlo.

P. ¿Qué le parece el nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) sobre el que trabaja el Ayuntamiento?

R. Creo que hay que repensar algunas cuestiones, como la de crear un nuevo barrio en La Peraleda, porque todos convenimos que hay que tratar de unir los barrios ya existentes en la medida de lo posible. Sea como sea, el POM debe ser una herramienta urbanística para hacer realidad el proyecto de ciudad que tenemos que construir entre todos, y para ello es fundamental contar con una participación mayoritaria de todos los ciudadanos de Toledo. Eso, hoy por hoy, no está ocurriendo. El Ayuntamiento lo único que ha hecho ha sido convocar a los toledanos a participar en unas encuestas sobre el avance del futuro POM, pero la realidad es que el proceso está siendo un fracaso porque los toledanos no saben ni que existe. En cualquier caso, no tener POM no puede ser la excusa para justificar que la ciudad esté paralizada, que es lo que está haciendo el PSOE.

P. ¿Cómo se consigue que Toledo siga siendo una potencia turística y que, a la vez, el Casco Histórico sea un barrio amable para los vecinos?

R. En estos momentos tiene mucho mérito vivir en el Casco Histórico de Toledo, lo reconozco, porque los turistas circulan únicamente por dos ejes que están sobrecargados. Además, hay que regular las viviendas y apartamentos turísticos, porque ahora cada uno hace lo que quiere. Digo regular, no prohibir. Toledo no puede renunciar a lo que es: Patrimonio de la Humanidad y una ciudad de todo, pero hay que facilitar la vida a los vecinos. Yo no quiero que el Casco Histórico se convierta en un museo y hay que hacer todo lo posible para que la gente pueda y quiera vivir en él, como ayudar a que los residentes puedan llegar con su vehículo y aparcar lo más cerca posible a la puerta de su casa o tomarse de una vez en serio la rehabilitación de viviendas. Para eso, precisamente, nació el Consorcio de la Ciudad de Toledo. ¿Pero qué está haciendo actualmente? La realidad es que no lo sabemos. El Consorcio lleva varios años sin cumplir con las expectativas, con el objetivo para el fue creado, por cierto, por un gobierno del PP.

Carlos Velázquez, entrevistado por el periodista Alberto Morlanes. Óscar Huertas

P. Durante su presentación como candidato alertó de que existía inseguridad en varias zonas de la ciudad. ¿A cuáles se refería?

R. Los vecinos de Palomarejos, con los que me reuní recientemente, me trasladaban que hay cierta sensación de inseguridad, como ocurre en algunas zonas del barrio del Polígono. Todos recordamos el suceso que, por desgracia, sigue sin esclarecerse (se refiere al asesinato de un joven el pasado 31 de octubre de 2021 tras atracado en el parque Lineal). No podemos negar la realidad ni mirar hacia otro lado si queremos solucionar los problemas de la ciudad, porque aquí ha habido concejales que han negado hasta los atascos. El Ayuntamiento no solo tiene que contribuir a la seguridad con más policías locales en la calle, que siempre son buenos, sino evitar condenar al abandono a determinadas zonas, como está ocurriendo ahora. En Palomarejos ha sido una irresponsabilidad retirar una infraestructura tan importante como era el hospital, que generaba miles de visitas diarias llegadas desde toda la provincia y una actividad comercial inigualable, sin tener una alternativa clara.

P. ¿Qué hay que hacer para que Palomarejos supere el cierre del hospital Virgen de la Salud?

R. Apostar por un plan integral de revitalización del barrio, que incluya qué hacer con la parcela del antiguo hospital, con el cuartel de la Guardia Civil, con la posible rehabilitación de los bloques más antiguos de viviendas o con la mejora del parque de las Tres Culturas. ¿Qué ocurre? Que la parcela del hospital sigue a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social pese a que las competencias sanitarias se transfirieron a la Junta de Comunidades hace muchos años. No puede ser que eso siga así 17 años después de conocerse que el hospital se iba a trasladar al Polígono. Ya tendría que haberse firmado un convenio para que estuviese a nombre de la Junta o del Ayuntamiento, que es lo mínimo para empezar a plantearte qué es lo que quieres hacer allí. Una de las opciones que se ha planteado es que el cuartel de la Guardia Civil, en vez de marcharse a La Peraleda, se quede en el barrio de Palomarejos ocupando precisamente la parcela del hospital.

P. ¿Si usted es alcalde repensaría el traslado del cuartel a La Peraleda?

R. Sí, sí, sí. Por supuesto. Pero no porque se vaya a La Peraleda, sino porque en estos momentos es un error sacar el cuartel de la Guardia Civil del barrio de Palomarejos. Tanto los habitantes del propio cuartel, los guardias civiles y sus familias, como los vecinos de la zona, están muy contentos de que esté donde está y estarían muy contentos quedándose en el barrio.

P. ¿Y La Peraleda debe seguir siendo recinto ferial? ¿O tiene alguna alternativa en la cabeza?

R. En Toledo tenemos todo por hacer, si se da cuenta. El Ayuntamiento lanzó un globo sonda con Safont, después habló de volver a La Vega... Yo creo que la ubicación del recinto ferial depende también de un proceso de participación real de los vecinos. Entre todos tenemos que buscar un lugar que facilite que las fiestas estén a la altura de la ciudad y que los toledanos no sientan envidia de otros lugares cercanos. Al margen de las fiestas, en Toledo hay un déficit importante de ocio, conciertos y cultura para la gente joven.

P. ¿Por dónde pasa el futuro de Vega Baja?

R. Vega Baja representa a la perfección las promesas incumplidas del PSOE con Toledo. El presidente Barreda, ya en 2006, anunció la construcción de un parque arqueológico. Desde entonces, lo único que han hecho los socialistas ha sido cargarse dos campos de fútbol, uno de ellos el querido estadio Carlos III. ¡Qué error tan grande! Ahora, pese a que todavía no hay siquiera un plan especial sobre la Vega Baja, nos vuelven a decir que ya mismo empieza la puesta en valor. Eso ya no se lo cree ningún toledano. El futuro de Vega Baja, que tiene una protección paisajística y arqueológica muy importante, pasa sí o sí por generar allí una zona de uso y disfrute para todos los toledanos. Eso no tiene nada que ver, desde luego, con la construcción de viviendas, y sí con las actividades de ocio, deportivas y de esparcimiento.

Carlos Velázquez, candidato a la Alcaldía de Toledo. Óscar Huertas

¿Qué instalaciones deportivas echa en falta en Toledo?

R. ¡Las instalaciones deportivas de hoy son las mismas en las que yo jugaba en los años 80! Las dos últimas piscinas, las del Casco y la del Polígono, se inauguraron con alcaldes del PP. Tenemos que fijarnos en lo que han hecho otras ciudades del mismo tamaño como Guadalajara, que llegó a ser Capital Europea del Deporte y tiene unas instalaciones impresionantes hechas con presupuesto municipal y también con colaboración público-privada. No tenemos que desdeñar esa posibilidad. El Centro del Agua ha sido un éxito bajo esa fórmula, pero ahora tenemos ideas mucho más ambiciosas para Toledo, que todavía no le puedo avanzar. Vamos a poner toda la carne en el asador para potenciar el deporte en la ciudad, porque Toledo lo merece y porque yo soy un apasionado.

P. ¿E instalaciones sanitarias? Aunque esto ya es competencia regional y tendría que entenderse con la Junta...

R. Es imprescindible la reapertura de las Urgencias del centro de salud de Palomarejos y también recuperar las del Casco Histórico, dos barrios con muchos habitantes con edad avanzada. También hay que abrir las del nuevo centro de salud de Santa Bárbara. Y en Valparaíso o La Legua, el barrio que más está creciendo en Toledo, hay que construir un centro de salud. En esos dos últimos barrios, sumados a Montesión, Vistahermosa y San Bernardo, ya son más de 8.000 vecinos. Vamos a insistir a la Junta de Comunidades en este sentido, porque se puede conseguir. Tienen dinero para ello; el doble en la partida de ingresos que en el 2011.

