Tras semanas de rumores y confirmaciones oficiosas, Carlos Velázquez ha sido presentado este lunes de manera oficial como el hombre elegido por el Partido Popular para disputarle la Alcaldía de Toledo a la socialista Milagros Tolón en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo de 2023.

A falta de 20 semanas para esa cita con las urnas, unos 300 cargos, afiliados y simpatizantes populares han abarrotado uno de los salones del conocido restaurante Venta de Aires de la capital castellano-manchega para arropar a Velázquez durante el que ha sido el primer paso de su carrera hacia el bastón de mando de la ciudad que le vio nacer hace 42 años. Un 'bautizo' como cabeza de cartel que han apadrinado tanto el número tres y vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, como el presidente de la formación conservadora en Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Carlos Velázquez, que fue alcalde de la localidad toledana de Seseña entre 2011 y 2019, actualmente es presidente provincial del PP en Toledo y del Grupo Popular en la Diputación toledana. Ahora, cuatro años después de perder las primaras del PP de Castilla-La Mancha precisamente contra Paco Núñez, regresa a la política municipal con el objetivo de que Toledo "vuelva a ser una de las ciudades más importantes de España y recupere la influencia perdida como capital de Castilla-La Mancha", en palabras del propio candidato durante su presentación en sociedad.

Toledo "sucursal" del sanchismo

"Dieciséis años de gobierno socialista son demasiados, incluso para una ciudad tan fuerte como la nuestra", ha asegurado Velázquez, que ha añadido que Toledo "no puede seguir siendo una sucursal al servicio de Pedro Sánchez", en referencia a la sintonía política y personal de la alcaldesa Milagros Tolón con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España. La reidora toledana, de hecho, es presidenta del Comité Federal del PSOE y vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Carlos Velázquez, que ha prometido "sinceridad, transparencia, humildad, escucha y, sobre todo, muchísima ilusión por mejorar Toledo", ha hecho un repaso a los grandes proyectos que han transformado a la ciudad durante las últimas décadas, entre ellos los remontes mecánicos, la llegada del tren de alta velocidad o la variante de la A-42 que vertebra la ciudad. "La inmensa mayoría de estas actuaciones son fruto de gobiernos del PP en el Ayuntamiento de Toledo, no tengáis ninguna duda", ha recordado a un auditorio que le ha recibido al grito de "alcalde, alcalde".



Carlos Velázquez durante su presentación como candidato a la Alcaldía de Toledo. Óscar Huertas

"Llegó 2007 -el año en el que Emiliano García-Page accedió a la Alcaldía, para dejar paso en 2015 a Milagros Tolón- y empecé a dejar de ver para pasar solo a oír. Escuché el proyecto de la fábrica de la Coca-Cola, el Corte Inglés, el Quixote Crea y la Casa de la Juventud, el nuevo cuartel para la Policía Municipal, el recinto ferial, la ampliación dos millones de metros cuadrados en el polígono, el POM, el cuartel de la Guardia Civil, que se iban a construir los nuevos accesos al Hospital Universitario de Toledo... pero nadie lo ha visto", ha denunciado Velázquez, que ha iniciado su intervención presentándose como lo que en la ciudad se conoce como 'TTV', toledano de toda la vida.



Para evitar recelos entre quienes piensen que el hecho de haber sido alcalde de Seseña en una etapa anterior pueda restarle posibilidades, Velázquez ha recordado que nació en el Hospital Virgen de la Salud de la capital toledana, se crió en el barrio de Santa Bárbara y se formó en centros educativos de la ciudad hasta licenciarse en Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). "En 2007 trabajaba como director de una oficina bancaria en Seseña y el PP, en un momento muy complicado para el partido y para el municipio, me pidió que me presentara como alcalde a pesar de no ser de allí. Dije que sí y conseguimos un buen resultado, pero fue en 2011 cuando conseguimos una histórica mayoría absoluta. Revalidamos esa mayoría en 2015 y en ocho años dejamos un municipio infinitamente mejor del que nos habíamos encontrado", ha dicho.

"Me comprometo a poner en marcha un proyecto para Toledo en el que no nos resignemos a los atascos, a las inversiones que nunca llegan, a la inseguridad en algunas zonas de nuestra ciudad, a la falta generalizada de infraestructuras y a que por segundo año consecutivo nuestra ciudad pierda habitantes por segundo año consecutivo. Vamos a mejorar Toledo y cuento con todos vosotros", ha asegurado Velázquez, que ha afeado al actual equipo de gobierno liderado por la socialista Milagros Tolón que la ciudad sea "la tercera capital de provincia de España donde más impuestos se pagan" y que "siga acumulando sanciones por contaminar las aguas de nuestro río".

Paco Núñez y Carlos Velázquez, este lunes en Toledo. Óscar Huertas

El presidente de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha sido el encargado de cerrar el acto y pronto ha dejado claro que, pese al enfrentamiento interno que tuvieron en 2018 por el control del PP castellano-manchego tras la etapa de María Dolores de Cospedal, Carlos Velázquez es "mi candidato y el del partido", poniendo en valor la coincidencia que ha habido entre la dirección regional y nacional de la formación a la hora de elegirle como el mejor cabeza de cartel posible.

"Toledo hoy está descuidada, carece de proyecto, de rumbo y de futuro, pero los toledanos merecen mucho más. Toledo tiene que ser epicentro de crecimiento económico, de generación de empleo, de oportunidades para los jóvenes, una ciudad dinámica, próspera, que crece y acoge. Una ciudad, en definitiva, referente no solo para Castilla-La Mancha, sino para todo el país", ha argumentado Núñez, que ha calificado a Velázquez como "capaz, preparado, inteligente".

En línea con lo defendido durante un desayuno informativo ofrecido este mismo lunes, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que "la mejor forma de ganar a Sánchez es ganar a Page, y la mejor forma de ganar a Page es ganar a Tolón". "Echando a Tolón y a Page echaremos del Gobierno de España a Pedro Sánchez", ha señalado Núñez, que ha invitado a los toledanos a preguntarse si quieren "que desde el despacho de la alcaldesa de Toledo se haga campaña por Pedro Sánchez". "Si la respuesta es no, solo hay un camino: el PP y Carlos Velázquez", ha finalizado.

Miguel Tellado, número tres del PP, en Toledo. Óscar Huertas

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, el gallego Miguel Tellado, ha inciado su intervención afirmando que iba a hacer dos spoiler: que Carlos Velázquez será el candidato 'popular' a la Alcaldía de Toledo y que el 28 de mayo se convertirá en alcalde. Unas palabras que ha pronunciado debido a que todavía el Comité Electoral Nacional del PP no ha oficializado las candidaturas a las capitales de provincia, por lo que la presentación de Velázquez es el primer acto de este tipo que celebra el partido, algo que ha justificado porque "Toledo tiene un simbolismo tremendamente importante no solo en Castilla-La Mancha, sino en toda España".

En línea con lo asegurado por Paco Núñez, el número tres del PP ha señalado que Carlos Velázquez "es el candidato de Paco Núñez y de Alberto Núñez Feijóo". Sobre el toledano, ha valorado que "está preparado" pese a su juventud, y que "no llega a aprender, sino que llega a servir desde el minuto uno porque llega aprendido".

Exhibiendo su retranca gallega, Tellado ha dicho: "Toledo lleva una década abandonada; tiene que recuperar el tiempo perdido y mirar al futuro con ambición. A la señora Tolón ya no hay milagros que la mantengan en la Alcaldía, porque el PP presenta un gran candidato para mandarla a la oposición".

