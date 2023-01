Disgustazo del portavoz de Cs en Castilla-La Mancha por la guerra interna: "Todo por la silla"

La guerra interna desatada en Ciudadanos ante las primarias de los días 11 y 12 de enero, con tres candidaturas en liza y una clara y abierta división de personas y proyectos, está provocando sorpresa y perplejidad entre los afiliados y algunos dirigentes de la formación, que no salen de su asombro ante la deriva del barco que actualmente lidera Inés Arrimadas y las malas perspectivas electorales que auguran todas las encuestas. La situación interna roza la tragedia política y, por si esto fuera poco, parece haberse puesto en marcha ya una posible integración de Ciudadanos en el Partido Popular, que puede ser total o parcial, pero que ya cuenta con el visto bueno de Alberto Núñez Feijóo, según ha publicado El Español.

En este contexto, los dirigentes de Cs en Castilla-La Mancha asisten atónitos a esta batalla interna en su partido y ven desanimados cómo las perspectivas de futuro se van estrechando para una formación política que se desinfla poco a poco y tiende a desaparecer. La coordinadora y líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, está integrada en la candidatura que lideran Patricia Guasp y Adrián Vázquez, que es la que cuenta con el apoyo de Arrimadas, pero no parece que todos piensen igual en la región. Las otras dos listas son la de Edmudo Bal por un lado, y Marcos Morales y Laura Alves por otro, forzando unas primarias que están desagrando al partido que fundó Albert Rivera.

La situación es tan obviamente dañina en un año electoral como este 2023 que no son pocos los dirigentes y cargos institucionales que miran de reojo al partido y se echan las manos a la cabeza. Entre ellos se encuentra el diputado toledano y portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha David Muñoz Zapata, que este lunes no ocultó su disgusto por lo que está pasando internamente y que llegó a calificar como una guerra por la "silla". Muñoz Zapata evitó pronunciarse a favor de ninguna de las listas, pero sí dejó claro que esta guerra abierta perjudica a todos y no va a ninguna parte.

A su juicio, la pugna de las primarias en Ciudadanos es "más por la silla, por yo de esta silla no me quito ni con agua caliente o quita tú que me pongo yo", algo que "no es bueno ni para el partido ni para España", explicó. El diputado Muñoz Zapata cree que hubiera sido bueno plantear proyectos de partido y proyectos para España, pero lo que está ocurriendo es, en realidad, "una lucha por la silla". El portavoz dijo que tiene amigos en estas candidaturas, pero enemigos en ninguna, y dejó claro que "este enfrentamiento que estoy viendo no me gusta". La inquietud de este diputado probablemente será compartida por muchos otros cargos y militantes que temen que termine ocurriendo lo que pronostican las encuestas: la práctica desaparición de Ciudadanos, primero en las autonómicas y municipales y después en las generales.

