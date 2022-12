Tal y como ha ocurrido con Manuel Serrano en Albacete y con Beatriz Jiménez en Cuenca, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha confirmado este lunes implícitamente a Carlos Velázquez como futuro candidato 'popular' a la Alcaldía de Toledo en las elecciones municipales de mayo de 2023, tal y como adelantó este periódico.

Durante una rueda de prensa celebrada precisamente en la Plaza del Ayuntamiento de la capital toledana, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado a preguntas de los periodistas que "sería una gran noticia para el PP y para la ciudad de Toledo" que Carlos Velázquez fuese el elegido.

Sin embargo, Núñez ha recordado que "la candidatura, como en el resto de capitales de provincia, llegará cuando el Comité Electoral Nacional haga su trabajo, que es el de aprobar los nombres de quienes van a encabezar las listas".

Nuñez, Martínez-Almeida y Velázquez en la Plaza del Ayuntamiento de Toledo.

"Hay que esperar a que el Comité Electoral se pronuncie y haga la ratificación que tiene que hacer", ha insistido el presidente de los 'populares' castellano-manchegos, que ha respondido "sería una gran noticia" al ser preguntado sobre si considera a Carlos Velázquez como el mejor candidato posible del PP para luchar por la Alcaldía de Toledo contra la socialista Milagros Tolón.

Sobre si ha sido la dirección del PP de Castilla-La Mancha quien ha propuesto a Génova el nombre de Carlos Velázquez para el Ayuntamiento de Toledo, Núñez ha dicho: "Tenemos nuestro trabajo interno y, como comprenderá, no vamos a desvelar nuestros procedimientos".

"Un honor"

El propio Carlos Velázquez, actual presidente del PP en la provincia de Toledo, ha participado en la misma rueda de prensa, en la que ha asegurado: "Será un honor para mí estar donde mi partido crea que puedo ser mejor, como he hecho siempre desde que estoy en el PP".

En la misma línea que Núñez, ha esquivado confirmar su candidatura a la Alcaldía de Toledo. "Tenemos que cumplir los procedimientos, porque somos un partido serio", ha defendido no sin antes recordar: "He estado siempre donde mi partido me ha puesto".

Otra imagen del paseo toledano de Velázquez, Martínez-Almeida y Núñez.

La rueda de prensa ha tenido lugar después de la celebración de un acto en el que el PP de Toledo ha reunido a numerosos alcaldes, entre ellos el de la localidad más pequeña del país, la toledana Illán de Vacas, y de la más grande, la ciudad de Madrid. El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, también ha atendido a los medios de comunicación tras dar un breve paseo por el Casco Histórico de Toledo junto a Paco Núñez y a Carlos Velázquez.

Partido municipalista

"Nosotros vertebramos todo el territorio nacional a través de los ayuntamientos y el 28 de mayo se volverá a ratificar al PP como el gran partido municipalista de este país", ha asegurado Martínez-Almeida, que ha defendido que, con Madrid como "locomotora de España" y Andalucía "creciendo", Castilla-La Mancha "tiene que aprovechar" su posición geográfica entre ambas regiones, algo que a su juicio ocurrirá con un Gobierno del PP desde el próximo mes de mayo.

"Tenemos claro que el PP tiene un proyecto nacional sólido que tiene que tener réplica en nuestro territorio", ha señalado en la misma línea Paco Núñez, que ha aprovechado para celebrar la "gestión eficaz y ejemplar" del alcalde de Madrid, al que ha calificado como "un aliado". Por ello, ha pedido "mirar a Madrid" como un ejemplo de gestión.

Velázquez, de su lado, ha defendido que el PP es "el partido que mejor gobierna a los ayuntamientos, el que está más cerca de la gente". "Los alcaldes del PP escuchan a la gente, a sus vecinos. Lo hace el de Illán de Vacas y lo hace el de Madrid. La conclusión es clara, el PP es el partido que mejor gobierna los ayuntamientos y es el partido al que están esperando la mayoría de ciudadanos", ha señalado.

