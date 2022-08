Polémica visita de una youtuber a Toledo, "un pueblo de Madrid"

Toledo suele ser una visita obligada para los turistas extranjeros que visitan España, en especial para los que pasan por Madrid. La cercanía y la belleza de la que fuera capital imperial atrae a miles de ellos a lo largo del año, incluso en esta época estival pese a las altas temperaturas. Además del inustituible paseo por su Casco Histórico, es habitual la visita a sus principales monumentos, sobre todo la Catedral Primada.

Uno de esos visitantes que estos días ha elegido las empinadas calles toledanas ha sido la youtuber cubana Dina Stars. Esta influencer, con casi 70.000 usuarios en YouTube y más de 185.000 en Instagram, ha publicado un vídeo sobre su jornada turística en Toledo que ha despertado alguna que otra crítica.

El vídeo comienza en la estación de Plaza Elíptica de Madrid, donde Dina Stars asegura que después de barajar varias opciones ella y sus acompañantes se han decidido por visitar "Toledo, un pueblo de Madrid". Durante el tiempo que dura su periplo por la capital de Castilla-La Mancha son varias veces las que se refiere a Toledo como "pueblo," lo que ha disgustado a muchos como se puede ver en los numerosos comentarios que ha recibido al respecto.

"Dina, un consejo. Antes de salir a visitar otros lugares que no sean Madrid, infórmate un mínimo de ese lugar. Primero, Toledo no es un pueblo, es una ciudad, y más importante de lo que te piensas. Muy antigua, ya existía asentamiento antes de la dominación romana, que la denominaron Toletum. Posteriormente fue capital del Reino Visigodo desde 549-725, que fue conquistada por los árabes. Durante siglos, convivieron en esa ciudad habitantes de las tres más importantes culturas de la época, la cristiana, la musulmana y la judía. Por lo cual, en toda la ciudad hay vestigios de las mismas y la llaman la Ciudad de las Tres Culturas. Actualmente, la ciudad de Toledo (no pueblo), es capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Gracias", le comenta uno de sus seguidores.

No obstante, también hay quien rompe una lanza a favor de la creadora de contenidos. "nena oido sordos con todo el mundo... Solo cierra los ojos y di, leccion aprendida...

Para nosotros los cubanos desgraciadamente la ciudad o la capital es una porque vivimos en una isla y todo lo que no sea La Habana es un pueblo, pero mira, esta gente es muy sensible".

¿Catedral o tirolina?

Otro de los aspectos más comentados de esta visita son las decisiones que toma Dina Stars en su jornada turística. Maravillada por la arquitectura, decide proseguir la visita hacia la Catedral Primada de Toledo siguiendo el consejo del propietario de una tienda de recuerdos. Sin embargo, una vez allí opta por no entrar al templo porque "hay mucha cola, la entrada cuesta 10 euros y dentro no podré tomar fotografías ni hacer vídeos".

Como alternativa, visita varias exposiciones y termina lanzándose por la tirolina del Puente de San Martín, que curiosamente cuesta lo mismo que la entrada a la Catedral, 10 euros.

"Venir a la CIUDAD DE TOLEDO y preferir gastar en la tirolina a entrar a la catedral es como ir a Dineyland, pasar al McDonalds y no subir a las atracciones", le afea un usuario, mientras que otro tira de ironía asegurando que "en la catedral se puede sacar fotos, filmar y hasta bailar bachata si os apetece. Solo que pienso que la tarifa debe de ser un poco elevada", en alusión al polémico videoclip rodado por C Tangana y Nathy Peluso.

Ante la cantidad de comentarios generados, Dina Stars ha reconocido su error y ha tomado nota de todos los consejos que los usuarios de su canal le han dejado en comentarios, por lo que no sería extraño volver a verla por la ciudad imperial disfrutando de los monumentos que se dejó atrás en su primera visita.

