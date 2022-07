Numancia culpa a un polígono de Yuncos de convertir su arroyo en una "cloaca"

El presidente del Partido Popular de Toledo, Carlos Velázquez, ha pedido hoy a los Gobiernos del PSOE en España y Castilla-La Mancha una solución urgente y definitiva a los vertidos ilegales que contaminan el arroyo Gansarinos, en Numancia de la Sagra, ante el total silencio y la pasividad de las administraciones competentes.

Así lo ha manifestado en una visita que ha realizado a este arroyo, junto al alcalde de la localidad, Juan Carlos Sánchez, donde ha podido comprobar la gravedad de una situación de la que el Ayuntamiento de Numancia de la Sagra lleva alertando desde hace más de tres años, sin que haya recibido respuesta alguna de las instituciones responsables.

Los vertidos se producen en un polígono industrial situado en la localidad colindante de Yuncos, pero ni el Ayuntamiento de esa localidad ni tampoco el Gobierno de Pedro Sánchez o el Gobierno de Emiliano García-Page han adoptado ninguna solución para acabar con este problema de depuración.

“Ni siquiera han contestado al Ayuntamiento en estos tres años, mientras sigue empeorando el estado del arroyo”, ha subrayado Velázquez, quien ha destacado que, “aparte de los malos olores, es también un problema de salubridad y contaminación de las aguas, por lo que el Ayuntamiento incluso ha puesto el asunto en conocimiento de la Fiscalía de Medioambiente”.

“Este es un claro ejemplo de que el PSOE siempre dice una cosa y hace la contraria, dicen que les preocupa la contaminación de nuestros ríos y nuestros arroyos, pero luego están permitiendo esta situación intolerable, que están soportando los vecinos de Numancia de la Sagra, que llevan mucho tiempo denunciando los malos olores que desprenden estos vertidos”, ha remarcado Velázquez.

En este sentido, ha advertido que “la situación es tan lamentable que este arroyo se ha convertido en una auténtica cloaca, por la incompetencia de los Gobiernos del PSOE, que no quieren asumir su responsabilidad y tomar medidas”. “No se puede tolerar este abandono a los pueblos de nuestra provincia, que se sienten indefensos ante la indolencia y la desgana de los Gobiernos de Page y Sánchez”, ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Numancia de la Sagra ha resaltado que esta no es solo una reclamación del alcalde o los concejales, sino de todos los vecinos. “Nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, como Ayuntamiento no tenemos ni las competencias ni las herramientas necesarias, pero no vamos a cejar en nuestro empeño y vamos a seguir reclamando a las administraciones competentes que se pongan a trabajar para solucionar esta situación insostenible”, ha declarado.

