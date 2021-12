Toledo recupera sus migas de Navidad: vuelven a las calles pese a que "estamos en pandemia"

Las tradicionales migas de la Navidad volverán a celebrarse este 2021 en las calles de los barrios de Toledo los días de Nochebuena y Nochevieja, 24 y 31 de diciembre, respectivamente, tras un año de parón a causa de la pandemia en 2020.

Así lo ha anunciado este jueves la alcaldesa de la ciudad, la socialista Milagros Tolón, que ha confirmado que los establecimientos de hostelería que así lo soliciten podrán sacar sus barras a las calles, como se viene haciendo en las últimas décadas, siendo una de las actividades más esperadas y multitudinarias de la Navidad toledana.

Para justificar la decisión municipal, Tolón ha recordado que, al no haber ninguna restricción vigente por parte de la autoridad sanitaria para controlar la pandemia de coronavirus -más allá del uso de la mascarilla en interiores y cuando no se pueda cumplir con la distancia de seguridad-, el Ayuntamiento no tiene base legal para limitar o prohibir las barras.

Pese a ello, la alcaldesa ha apelado "a la responsabilidad" de los toledanos, a los que ha recordado que "estamos en pandemia" y que "el botellón está prohibido" en toda la ciudad.

