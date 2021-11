La Junta atenderá a Óscar, el niño toledano con autismo, tras la denuncia pública de su familia

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha resolverá esta misma semana la situación de Óscar, el niño toledano con trastorno del espectro autista que necesita un auxiliar técnico educativo (ATE) para poder seguir con normalidad sus clases en el colegio público Ribera del Alberche de Santa Cruz del Retamar (Toledo), municipio donde reside junto a su familia. El pequeño, de cuatro años de edad, tiene reconocida una discapacidad del 33 por ciento, no es autónomo, no habla, usa pañal y no controla sus esfínteres ni su fuerza, llegando a poner en peligro a sus compañeros cuando están jugando.

Después de que EL DIGITAL CLM se hiciese eco este martes de la denuncia de la madre del pequeño, que critica que la Consejería de Educación no considerase necesario el curso pasado que Óscar contase con el apoyo de un ATE y que todavía no haya respondido a una nueva solicitud en el mismo sentido cursada por la familia hace ya ocho meses, fuentes de la Administración regional han asegurado a este periódico que precisamente ayer, cuando el caso salió a la luz pública, la delegación provincial de Educación en Toledo hizo llegar a la Consejería el informe redactado por un inspector que el pasado 4 de noviembre visitó el colegio al que asiste Óscar y conoció personalmente al niño a fin de evaluar sus necesidades concretas.

Desde la Consejería de Educación aseguran, además, que el proceso de valoración del caso comenzó el pasado mes de septiembre, cuando la delegación provincial de Educación en Toledo solicitó al colegio Ribera del Alberche información actualizada sobre la situación del alumno con necesidades especiales, que fue remitida al organismo competente el pasado 26 de septiembre, un día después de que la familia de Óscar registrase en la plataforma change.org una petición para que el niño cuente con el apoyo de un auxiliar técnico educativo durante la jornada lectiva, incluyendo el tiempo de comedor. Desde entonces, en poco más de dos semanas, los padres de Óscar ya han recabado más de 55.000 firmas de apoyo ciudadano.

Resolución en positivo

A lo largo de esta semana la Consejería valorará el informe redactado por el inspector educativo, que según ha podido saber este periódico viene a reconocer que Óscar necesita personal especializado de apoyo para poder ejercer su derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Así, se espera que la decisión de la Administración vaya en línea con lo solicitado por la familia, que será informada hoy mismo de los avances en el proceso.

En todo caso, las mismas fuentes han señalado que el caso de Óscar no se ha demorado en el tiempo de manera extraordinaria sino que los plazos de resolución han sido los normales en este tipo de procedimientos sensibles.

