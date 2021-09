Un nuevo incendio acaba con los Caballitos de la Vega de Toledo: "No sabemos si volveremos"

Los Caballitos situados en el Parque de la Vega de Toledo han sufrido en la madrugada de este martes una nueva desgracia. Según ha informado su propietaria a través de redes sociales, un incendio ha destruido por completo la taquilla y también ha causado daños en un lateral de esta emblemática atracción.

"Esta noche, a las 3:30 de la mañana, se nos han quemado los Caballitos. En la estructura no hemos sufrido grandes daños, pero la lona nueva y la taquilla están completamente quemadas", ha comenzado explicando en su vídeo Isabel Torrecilla.

"Quería terminar la temporada bien y tenía un montón de cosas pensadas y sorpresas, pero nos vamos a despedir hoy. No sabemos qué pasará ni si volveremos. Tengo que colocar un poquito mi cabeza porque son muchos sentimientos y muchos problemas, uno detrás de otro", ha añadido la propietaria con lágrimas en los ojos.

Según ha relatado Isabel a ABC, "es muy raro porque lo que había encendido era la luz de emergencia, a no ser que haya saltado el automático y haya provocado un cortocircuito... Pero, por lo demás, no hay más luz. También hay un agujero y no se sabe si ha podido haber un ladrón. Están investigando".

Por desgracia, los Caballitos de la Vega ya pasaron por otro incendio en 2011 que calcinó completamente la atracción. Además, en enero de este año sufrieron las consecuencias de la borrasca 'Filomena', que ocasionó unos daños valorados en 5.000 euros. Después de estar tres meses parados, volvieron a funcionar en el mes de mayo y, ahora, estaban a punto de terminar la temporada.

