El rival de Gutiérrez para liderar el PSOE en Toledo pide aplazar las primarias

El teniente alcalde de Noblejas (Toledo), Ángel Antonio Luengo Raboso, ha solicitado este lunes amparo ante la comisión Regional de Ética y Garantías, para que intervenga en el proceso de primarias del PSOE provincial de Toledo, paralice el actual, y se aplace la jornada de votación hasta el 9 de octubre de manera que su candidatura a la secretaría general del partido "pueda tener acceso a todo lo pedido" y poder, además, conjugar los plazos estipulados "para poder tener igualdad de oportunidades frente a la militancia socialista".

En un comunicado enviado a los medios de comunicación, Luengo explica que este lunes ha puesto en conocimiento del Comité Organizador del 13º Congreso Provincial del PSOE de Toledo un escrito en el que denuncia "la voluntad, clara y manifiesta, de silenciar un proceso democrático por parte de quien --supuestamente-- debe organizarlo, sustrayendo a la militancia lo que por propio derecho en nuestro partido les pertenece: su libertad de elección".

De este modo, Ángel Luengo critica que "siendo que las votaciones han de ser el 2 de octubre" el comité organizador del Congreso "no ha hecho pública la proclamación de las candidaturas tal como prevé Reglamento Federal que desarrolla los Estatutos Federales".

Tampoco, lamenta, "ha facilitado nada de lo pedido, no ha iniciado ningún trámite informativo sobre centros de votación y acreditación de interventores, no ha facilitado fecha para el debate obligatorio y en general, no ha avanzado en el proceso democrático por ellos organizado".

Es por ello que ha solicitado el amparo ante la comisión Regional de Ética y Garantías, para que intervenga sobre este proceso, paralice el actual, y se aplace la jornada de votación hasta el próximo sábado 9 de octubre.

