Un pueblo de Guadalajara, sin cobertura desde hace una semana: "Es imposible trabajar"

Sin cobertura y con un servicio de Internet deficiente que alterna periodos de conexión y desconexión. Así se encuentra la localidad guadalajareña de Fuentenovilla desde hace una semana tras sufrir una avería en la red. Una situación que, según ha indicado la alcaldesa Monserrat Rivas, "impide trabajar a todas aquellas personas que dependen de los teléfonos y del ordenador".

Según ha apuntado la primera edil, el Ayuntamiento ha formulado numerosas reclamaciones durante estos días "aunque para ello haya que sufrir esperas al teléfono fijo, que es el único que funciona, de más de una hora”. Sin embargo, ha lamentado que "hasta el momento, ninguna ha dado fruto".

“Nos dicen que hay una avería en la zona, pero estimamos que una semana es tiempo más que suficiente para arreglarla y que, por otro lado, al menos merecemos un trato personalizado, con una información precisa de cómo se encuentran los trabajos. Ahora, cuando nuestros vecinos nos preguntan, no podemos decirles nada”, ha denunciado Rivas.

Por este motivo, el Consistorio ha criticado a través de una nota de prensa el trato que Movistar está dando a la localidad. “Que sólo seamos 600 vecinos no quiere decir que no tengamos los mismos derechos que los demás. Si se quiere apostar por el medio rural y por frenar la despoblación, hay que ampliar la comunicación vía Internet, no cortarla o no ocuparse de ella debidamente", ha concluido la alcaldesa.

Sigue los temas que te interesan