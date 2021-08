Mora (Toledo) decide celebrar su Feria y Fiestas 2021 en honor al Cristo de la Veracruz

El alcalde de Mora, Emilio Bravo, ha presidido esta mañana una Junta Local de Seguridad convocada con motivo de la próxima celebración de la Feria y Fiestas en honor al Cristo de la Vera Cruz en esta localidad toledana, una Junta de Seguridad a la que también se ha sumado el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, el teniente coronel, Francisco Javier Vélez. En la reunión también han participado, el capitán y sargento de la compañía de Guardia Civil de Mora, dos representantes de la Dirección General de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades, miembros de la Policía Local Policía Local y Protección Civil de Mora.

En esta reunión de coordinación se ha tratado y diseñado, como en años anteriores, el dispositivo de seguridad para la Feria y fiestas que se celebrarán del 14 al 20 de septiembre, con el fin de conseguir la coordinación y distribución del personal de seguridad disponible, protección civil, etc. Además, en esta ocasión se han tratado asuntos relativos al mantenimiento de los protocolos y normativas relacionadas con la prevención del contagio por covid-19. Indica el regidor moracho, “no podemos olvidar que no es un año más y todos tenemos que poner de nuestra parte para poder disfrutar de la programación que hemos preparado, pero con prevención cuidado y seguridad”.

Bravo ha agradecido y destacado el trabajo de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Policía Local y Protección Civil de Mora, también a Guardia Civil y resto de cuerpos y administraciones que colaborarán con el Ayuntamiento de Mora durante los días de Feria para velar por que se minimicen en esta los riesgos, se cumplan las normativas anti-covid y puedan disfrutarse así de manera segura”. A este respecto, el regidor moracho ha indicado que “este tipo de reuniones y la coordinación de medios que en ellas se consigue, es imprescindible para disfrutar de nuestra Fiesta de la mejor manera posible”.

Decisión “meditada”

En relación al posible debate de la celebración o no de la Feria este año, el Alcalde de Mora ha indicado que “ha sido una decisión que he meditado mucho junto a mi equipo de Gobierno. También, hemos preguntando a muchos de nuestros vecinos, motivo por el cuál, sé y asumo que la decisión no será del agrado de todos, como tampoco lo hubiera sido si la decisión final fuese la de no celebrar nuestras fiestas”.

Bravo explica que es consciente de la situación excepcional que vivimos actualmente, de los miedos y preocupaciones de sus vecinos, pero también de los anhelos y ganas de desconectar de más de un año y medio de pandemia mundial, por lo que indica que es responsabilidad de su gobierno y la suya propia, hacer lo que cree que quieren la mayoría de sus vecinos.

Afirma que asume de antemano las críticas que pudieran recibir, “ya que somos conscientes que haciendo una cosa o la contraria recibiríamos de todos modos”, para seguidamente pedir comprensión a sus vecinos. “Y sobre todo, que los morachos pongamos lo que esté en nuestras manos para que tanto los que tengan ganas de celebrar nuestra Feria lo puedan hacer, respetando a aquellos vecinos que no tengan ganas de fiestas, cumpliendo con las indicaciones y normas que las a autoridades sanitarias nos indiquen” ha dicho Emilio Bravo para terminar.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Toledo, ha puesto a disposición del consistorio todos los medios necesarios para garantizar la seguridad durante estos días de fiesta, reforzando dispositivos y los efectivos de guardia civil durante los días de celebración de nuestra Feria, que se unirán a los refuerzos de Policía Local y Protección Civil previstos por el consistorio.

