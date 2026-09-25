Núñez refrenda su apoyo a la Sierra Norte de Guadalajara tras el incendio de La Mierla para que sea un referente turístico

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha garantizado este viernes su apoyo a la Sierra Norte de Guadalajara para recuperarla tras el grave incendio de La Mierla de este verano y que así se convierta en un referente turístico, gastronómico y cinegético.

De esta forma se ha pronunciado Núñez que ha entregado uno de los galardones de los II Premios Excelencia de Gastronomía y Turismo de Castilla-La Mancha, concretamente a la Asociación de Empresarios de Turismo Rural de la Sierra Norte de Guadalajara, ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha destacado que Castilla-La Mancha cuenta con un gran potencial turístico y una gastronomía que tiene que ser "punta de lanza" gracias a productos como el queso manchego, el vino, el aceite de oliva, el pistacho, la almendra, los frutales, la miel y el ganado.

A su juicio, se trata de una gastronomía "muy prominente, destacada y de máxima calidad" que, junto al trabajo de quienes hacen posible su transformación en cocina de élite, puede situar a Castilla-La Mancha desde el punto de vista gastronómico en el lugar más destacado del país.

Durante su intervención, el presidente regional del PP ha puesto especialmente en valor la Sierra Norte de Guadalajara, a la que ha entregado uno de los reconocimientos de estos premios.

Núñez ha reivindicado la riqueza de "la parte castellana de nuestra comunidad autónoma" y ha defendido que quienes reconocen las bondades de la Mancha también deben reconocer las bondades que ofrece la zona castellana de nuestra autonomía.

Un lugar "por descubrir"

Por ello, ha animado a visitar la Sierra Norte de Guadalajara, un territorio que, según ha destacado, permite descubrir uno de los rincones "más bonitos del país", y donde se encuentran algunas de las zonas "más bellas de España" con algunos de los pueblos "más bonitos".

El líder regional del PP ha subrayado además el potencial de la Sierra Norte en ámbitos como la caza, la ganadería, la gastronomía y el turismo, destacando la presencia de importantes explotaciones ganaderas, la fortaleza de su gastronomía y la belleza de sus paisajes naturales y de sus recursos hídricos.

"Tenemos un cabrito excepcional, tenemos un vacuno de carne excepcional y tenemos rincones maravillosos en la Sierra Norte", ha señalado Núñez, quien ha querido realizar con este premio un reconocimiento a todo ese potencial.

Todo ello tras un verano "tremendamente difícil” con “casi 40.000 hectáreas arrasadas” en el incendio más grave que ha sufrido Castilla-La Mancha en su historia desde el punto de vista de hectáreas quemadas.

Ante esta situación, Núñez ha trasladado su compromiso con los vecinos de la comarca: "Con el apoyo necesario que lo van a tener, desde luego yo me comprometo a que así sea, pero también con la fortaleza de las personas que allí trabajan y que viven, vamos a recuperar la Sierra Norte de Guadalajara".

Por último, ha asegurado que se seguirá trabajando para transformar la Sierra Norte de Guadalajara en un rincón turístico, gastronómico, ganadero y cinegético "sin igual", reivindicando así el potencial de este territorio.