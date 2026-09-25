Guarinos exige al Gobierno que garantice el agua del Sorbe para el desarrollo de Guadalajara "de forma prioritaria"

El Ayuntamiento de Guadalajara ha exigido al Gobierno de España que garantice el agua del Sorbe para el desarrollo presente y futuro de Guadalajara de forma prioritaria y con carácter previo a cualquier nueva concesión o modificación.

La alcaldesa de la capital, Ana Guarinos, ha enviado tres cartas al presidente, Pedro Sánchez, a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, para trasladar la posición del Ayuntamiento tras la petición del Canal de Isabel II para captar hasta 50 hectómetros cúbicos anuales del río Sorbe.

Guarinos ha defendido que cualquier autorización o modificación de aprovechamientos en el sistema del Sorbe debe supeditarse de forma prioritaria a la "garantía del abastecimiento actual y futuro de Guadalajara y de los 44 municipios integrados en la mancomunidad".

Además, ha solicitado que la garantía quede acreditada mediante un estudio técnico actualizado que contemple las previsiones de crecimiento demográfico, residencial, agropecuario, industrial y económico del territorio.

"Guadalajara ha demostrado históricamente una actitud solidaria en materia hídrica pero esa solidaridad no puede comprometer el crecimiento presente y futuro de una ciudad y una provincia que continúan expandiéndose desde el punto de vista residencial, empresarial e industrial", ha afirmado.

Planificación

En las misivas enviadas, Guarinos ha solicitado que la planificación y gestión de los recursos del río Sorbe contemple los escenarios de sequía, la reducción de aportaciones y el incremento de las demandas, garantizando en todo momento márgenes de seguridad suficientes para asegurar el abastecimiento humano.

Y ha insistido en que se mantenga el carácter estratégico de la conexión entre los sistemas Sorbe-Bornova a través de los embalses de Beleña y Alcorlo.

También ha pedido un impulso a las obras de conexión Alcorlo-Beleña y un calendario de ejecución, con dotación económica suficiente. También plazos concretos para hacer realidad esta infraestructura, que considera imprescindible para garantizar el abastecimiento, el desarrollo agrícola, ganadero, industrial y empresarial de Guadalajara.

Por último, ha reclamado que se analicen todas las alternativas posibles para atender las necesidades de abastecimiento planteadas.