El pregón de Carmelo García abre las Ferias de Guadalajara: "Una ciudad es también la memoria que dejamos"

Guadalajara ha dado este viernes el pistoletazo de salida oficial a sus Ferias y Fiestas 2026 con un pregón cargado de recuerdos, emoción y sentimiento de pertenencia a cargo del rector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García Pérez, quien ha recorrido las distintas etapas de su vida vinculadas a la capital alcarreña y ha animado a los vecinos a disfrutar de estos días y conservar las pequeñas experiencias que dejan huella.

El Teatro Auditorio Buero Vallejo ha acogido el pregón oficial de la Semana Grande, en un acto que ha reunido a autoridades, representantes de la sociedad civil, peñistas y numerosos vecinos.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha sido la encargada de abrir la ceremonia, en la que ha reivindicado unas fiestas que, a su juicio, permiten a la ciudad "celebrar lo mejor de sí misma".

Pregón Ferias Guadalajara 2026. Ayuntamiento Guadalajara

Guarinos ha destacado que durante estos días "los encuentros sustituyen a las prisas, los amigos vuelven a verse y quienes viven lejos regresan a casa", al tiempo que ha recordado que el camino hacia las Ferias comenzó con los actos en honor a la Virgen de la Antigua, patrona y alcaldesa perpetua de Guadalajara.

La regidora también ha puesto en valor la programación cultural, deportiva y festiva, con las peñas, los conciertos, la feria taurina y las actividades dirigidas a todos los públicos como algunos de los principales protagonistas.

Un pregón ligado a la memoria de Guadalajara

El protagonista de la noche ha sido Carmelo García, nacido en la antigua Residencia Provincial y natural de Cogolludo, quien ha construido su pregón a partir de sus propios recuerdos y de los vínculos que mantiene con Guadalajara desde su infancia.

El rector de la Universidad de Alcalá ha repasado establecimientos, calles y lugares emblemáticos de la ciudad, además de las peñas, los encierros y las atracciones de feria, para reconstruir a través de ellos la evolución de Guadalajara y las distintas maneras en las que sus vecinos han vivido las Ferias a lo largo de las generaciones.

García ha defendido que la identidad de una ciudad se construye también a través de las experiencias de quienes la habitan. "Una ciudad no son solamente sus calles, sus edificios, sus monumentos o sus instituciones. Una ciudad es también la memoria que vamos dejando en ella y la que ella va dejando en nosotros", ha afirmado.

En este sentido, ha reconocido que Guadalajara ha sido escenario de algunos de los momentos más importantes de su vida. "Es mi Guadalajara. La quiero y la defiendo, y trabajaré siempre por ella", ha asegurado.

Las Ferias han ocupado un lugar destacado en ese recorrido personal, desde su infancia hasta la madurez. Para García, estas celebraciones se convierten durante unos días en un espacio de encuentro en el que lo más importante no son tanto los acontecimientos como las personas con las que se comparten.

"Cuando pensamos en ellas recordamos cosas mucho más pequeñas: un olor, una canción, una calle, una persona, una noche que terminó de día... Y, sobre todo, recordamos con quién estábamos", ha señalado.

El rector reivindica el futuro universitario

Más allá de los recuerdos, García también ha aprovechado su intervención para reivindicar el papel de Guadalajara como ciudad de oportunidades para los jóvenes de la provincia y la importancia de la educación y de la presencia universitaria para el futuro del territorio.

"La Universidad de Alcalá es, y debe sentirse cada día más, Universidad de Guadalajara", ha afirmado el rector.

Precisamente, la alcaldesa había vinculado previamente la elección de García como pregonero con uno de los proyectos que, según ha destacado, marcarán el futuro de la ciudad: el desarrollo del Campus Universitario de Las Cristinas.

Guarinos ha definido a García como una persona "humilde, cercana, generosa y profundamente buena" y ha considerado que su figura representa también "otra puerta que está a punto de abrirse para Guadalajara", en referencia a la nueva realidad universitaria que espera a la ciudad, con la llegada de estudiantes y nuevas oportunidades.

"Ya estamos de Ferias"

El pregón ha terminado con un mensaje especialmente dirigido a los guadalajareños y, en particular, a los más jóvenes. García les ha animado a vivir intensamente las fiestas, encontrarse con sus personas cercanas y guardar recuerdos de estos días.

"Ya estamos de Ferias. Vividlas, disfrutadlas, encontraos con vuestra gente y guardad algún recuerdo de estos días", ha proclamado antes de concluir con los tradicionales vivas a Guadalajara, a la Virgen de la Antigua y a las Ferias y Fiestas.

La gala, conducida por la periodista guadalajareña Cristina Pedroviejo, ha contado también con la participación de las peñas, que han protagonizado una entrada por el patio de butacas al ritmo de la charanga, además de una actuación de baile de Angy Dávila y Sandra Puebla, del Club de Baile Deportivo Guadalajara y Maxidance Centro de Baile.

Tras los discursos, García ha recibido de manos de la alcaldesa una placa conmemorativa, un cuadro, un ramo de flores y el tradicional pañuelo morado de las Ferias.

La banda Los Ragtones ha puesto el broche musical a una velada que ha servido para abrir oficialmente una Semana Grande que durante los próximos días llenará Guadalajara de música, cultura, espectáculos, tradiciones, peñas y encuentros vecinales.