Guadalajara integra toboganes inclusivos y nuevos juegos a las renovadas áreas infantiles del Parque de la Concordia

El Ayuntamiento de Guadalajara ha culminado la renovación integral de dos de las tres áreas infantiles del Parque de la Concordia, una actuación que ya está abierta al público y que ha supuesto una inversión cercana a los 150.000 euros.

Las nuevas instalaciones incorporan criterios de accesibilidad, seguridad e inclusión, con un 50 % de juegos adaptados, el doble de lo exigido por la normativa, y forman parte del plan municipal para modernizar los espacios de juego en todos los barrios de la ciudad.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presentado este miércoles las nuevas zonas infantiles acompañada por el concejal de Parques y Jardines, José Luis Alguacil.

Durante la visita, ha destacado que el Parque de la Concordia es uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la capital, al ser un punto de encuentro para familias, un lugar de paseo y uno de los principales espacios de ocio infantil de la ciudad.

Las obras han permitido renovar por completo dos de las tres áreas de juego existentes, sustituyendo los antiguos elementos por otros más modernos, seguros y accesibles. Además de instalar nuevos juegos, se ha actuado sobre los pavimentos de seguridad y se han incorporado medidas destinadas a mejorar la protección de los usuarios.

Una inversión de cerca de dos millones en parques infantiles

Guarinos ha enmarcado esta actuación dentro de la estrategia municipal para renovar las zonas infantiles de Guadalajara desde el inicio del mandato. En este sentido, ha recordado las intervenciones ya ejecutadas en barrios como Alamín, Adoratrices, La Sanchica, Los Juncos, Valdenoches e Iriépal, además del futuro parque de la Aeroestación, que se encuentra actualmente en fase de proyecto.

Según ha explicado la alcaldesa, la suma de todas las actuaciones realizadas y previstas supondrá una inversión cercana a los dos millones de euros, una cifra que, según ha destacado, multiplica por cinco la destinada a este tipo de infraestructuras durante el mandato anterior.

La regidora ha señalado que el objetivo del Ayuntamiento es consolidar Guadalajara como una ciudad adaptada a las necesidades de la infancia y de las familias, dotando a todos los barrios de espacios de juego modernos, accesibles y seguros.

Más accesibilidad y juegos para todos

Por su parte, el concejal José Luis Alguacil ha explicado que la remodelación era necesaria debido al elevado uso que soportaban estas instalaciones y al estado de deterioro que presentaban muchos de sus elementos.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto ha sido la apuesta por la inclusión. Aunque la legislación establece que al menos el 25 % de los juegos infantiles deben ser accesibles, el Ayuntamiento ha elevado ese porcentaje hasta el 50 %, una medida que, según ha avanzado, se aplicará también en los futuros parques que se construyan o renueven en la ciudad.

Entre las novedades destacan un castillo multijuegos, nuevos elementos adaptados para distintas edades, un tobogán tubular accesible para menores con problemas de movilidad y la renovación integral del arenero con nuevos equipamientos de juego.

Asimismo, todos los elementos se han diseñado para integrarse en el entorno histórico del Parque de la Concordia, utilizando materiales y colores acordes con este espacio verde.

Alguacil ha recordado además que Guadalajara cuenta con más de 260 áreas infantiles distribuidas por todos los barrios, lo que la convierte en una de las ciudades con mayor dotación de este tipo de instalaciones.

Retrasos por actos vandálicos

Durante la presentación, Ana Guarinos también ha explicado que la apertura de las nuevas áreas infantiles se ha retrasado respecto a las previsiones iniciales debido a varios actos vandálicos registrados durante la ejecución de las obras.

Estos daños obligaron al Ayuntamiento a reponer materiales y realizar nuevas reparaciones antes de certificar que las instalaciones reunían todas las condiciones de seguridad necesarias para su uso.

Por ello, la alcaldesa ha hecho un llamamiento al civismo para preservar estos espacios públicos. "Todo esto cuesta muchísimo dinero, sale de los recursos de los guadalajareños y es para uso y disfrute de toda la ciudad", ha señalado.

Actuación también en la Plaza de Moreno

La alcaldesa ha aprovechado la visita para informar de otra actuación recientemente finalizada dentro del mismo contrato de renovación, en la Plaza de Moreno, una de las áreas infantiles más frecuentadas por las familias debido a su cercanía a varios centros educativos.

Los trabajos han incluido la restauración del emblemático caballo de juegos, la mejora de los elementos de protección y amortiguación del pavimento y la instalación de un toldo de sombra para favorecer el uso de este espacio durante los meses de mayor calor.

El Ayuntamiento ha avanzado que el plan de renovación de parques infantiles continuará en los próximos meses con nuevas actuaciones en distintos barrios de Guadalajara, tanto para mejorar instalaciones ya existentes como para crear nuevas zonas de juego en las áreas de expansión de la ciudad.