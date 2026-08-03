La Diputación de Guadalajara y la UAH sientan las bases del futuro Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico

La institución provincial destinará 260.000 euros para reforzar el desarrollo del Corredor del Henares y extender la actividad al medio rural. Más información:

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, y la directora general de la Fundación General de la Universidad de Alcalá (UAH), María Teresa del Val, han firmado un convenio para el desarrollo de un Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CITE) en la provincia.

El acuerdo ha establecido una aportación económica de 260.000 euros por parte de la institución provincial para que la Fundación General de la UAH establezca las bases de creación y funcionamiento del CITE.

El proyecto aspira a crear un recurso de carácter multicampus en Guadalajara que actúe como motor de innovación, facilite la transferencia del conocimiento universitario al tejido productivo y contribuya a la cohesión territorial frente al desafío de la despoblación rural.

Vega ha señalado que el proyecto parte de un análisis de "las necesidades que tiene la provincia y sus dos realidades diferenciadas".

A partir de ese diagnóstico, ha añadido, se pretende diseñar estrategias que refuercen el desarrollo del Corredor del Henares y, al mismo tiempo, "marcar el camino que tenemos que llevar" para "promover también el desarrollo de las zonas rurales".

Para alcanzar ese objetivo general, el proyecto plantea varias líneas de actuación. La primera consiste en vertebrar la oferta de I+D+i de la provincia, articulando los recursos de la UAH, los centros de FP, los polígonos industriales y las empresas tractoras del Corredor del Henares, además de impulsar la transferencia de conocimiento desde la universidad y los centros de investigación hacia el tejido empresarial.

Otras metas son atraer inversión nacional e internacional, generar empleo cualificado y retener talento en el territorio, así como contribuir a la lucha contra la despoblación y al equilibrio territorial mediante la extensión de la actividad científica y tecnológica a núcleos rurales estratégicos.

El CITE orientará su actividad hacia los sectores en los que Guadalajara cuenta con ventajas competitivas y un tejido empresarial consolidado. Entre ellos figuran la logística avanzada y la intralogística 4.0, la agroalimentación y la bioeconomía, la salud y la biotecnología, la energía, la transición ecológica, la economía circular y la digitalización industrial.

Pasos para un nuevo recurso

El convenio aprobado contempla una aportación de 260.000 euros de la Diputación para que la Fundación General de la Universidad de Alcalá impulse durante 2026 las primeras actuaciones del proyecto. La financiación se destinará al diseño del CITE, la captación de alianzas estratégicas y la puesta en marcha de sus primeros servicios.

Entre las actuaciones previstas figuran la definición del modelo de gobernanza del centro —incluidos sus estatutos, órganos de dirección, protocolo de adhesión y sistema de financiación sostenible—, la creación de la identidad corporativa y de la página web institucional, la presentación pública del proyecto ante los agentes económicos y sociales de la provincia y la elaboración del estudio de viabilidad.

El plan también contempla la incorporación de las primeras empresas, el desarrollo de un programa piloto STEAM dirigido a niñas y jóvenes de municipios del Corredor del Henares, la captación de fondos europeos y el impulso de iniciativas de emprendimiento.