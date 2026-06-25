La Diputación de Guadalajara va a renovar cinco carreteras de la provincia con una inversión de 3,8 millones de euros

La Junta de Gobierno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado esta semana los proyectos técnicos de conservación, acondicionamiento y mejora de cinco carreteras de la red provincial, con una inversión global de 3.807.796,27 euros.

Las actuaciones se desarrollarán en los tramos de la GU-166, GU-936, GU-932, GU-193 y GU-1057, que suman en conjunto más de 24 kilómetros de vías en distintos puntos de la provincia.

El primero de los proyectos afecta a la carretera GU-166, entre Espinosa de Henares y Carrascosa de Henares, con una inversión de 830.302,36 euros. Las obras contemplan el ensanche en cinco zonas habilitadas como apartaderos para facilitar el cruce de vehículos y el refuerzo del firme en un tramo de 4,2 kilómetros, con un plazo de ejecución estimado de seis meses.

En la GU-936, el proyecto prevé actuaciones de refuerzo del firme, señalización y barreras de seguridad en un tramo de 5,4 kilómetros que discurre por Padilla del Ducado y Villarejo de Medina hasta su conexión con la CM-2113. La inversión asciende a 716.204,29 euros y el plazo de ejecución es de cuatro meses.

La GU-932 contará con una inversión de 520.000 euros para la mejora de dos tramos que suman 7,55 kilómetros. Los trabajos incluirán refuerzo del firme, marcas viales y adecuación de paseos en distintos puntos que afectan a municipios como Irueste, Yélamos de Abajo, Yélamos de Arriba o San Andrés del Rey.

El Casar

El cuarto proyecto se centra en la GU-193, en El Casar, donde se acondicionará como tramo urbano el recorrido desde la N-320 hasta el centro de salud. La inversión asciende a 471.388,70 euros y el plazo de ejecución es de tres meses.

La actuación de mayor cuantía económica se realizará en la GU-1057, también en El Casar, con una inversión de 1.269.900 euros. El proyecto contempla el refuerzo del firme, mejora de la capacidad portante y adherencia y renovación de la señalización en un tramo de 5,6 kilómetros entre la N-320 y la CM-1002 por Valdenuño Fernández, con un plazo de ejecución de cuatro meses.