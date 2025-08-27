Extinguido el incendio de Guadalajara que ha obligado a suspender la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona

El incendio forestal declarado este miércoles en el paraje de El Sotillo de Yebes (Guadalajara) ha sido extinguido dos horas después de su detección. El fuego ha obligado a suspender durante este tiempo la circulación de la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona debido a su proximidad a la vía.

Según fuentes del Sistema de Información de Incendios Forestales del Plan Infocam, ha sido detectado a las 16 horas tras la llamada de un particular.

En los trabajos de extinción han participado un total de ocho medios, dos de ellos aéreos, con 34 personas.

El gestor ferroviario, Adif, también ha confirmado en sus redes sociales la interrupción de la circulación, afectando a dos trenes que han tenido que retroceder hasta Brihuega.

Poco después de las 18 horas de la tarde, ha informado de la extinción del fuego y del restablecimiento de la circulación ferroviaria