PSOE e IU ratifican su acuerdo para que Aparicio sea el nuevo alcalde de Azuqueca de Henares

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y el PSOE han llegado a un acuerdo de gobierno y apoyo al candidato de investidura Miguel Óscar Aparicio. Un acuerdo que ha sido ratificado este mismo lunes para que elconcejal socialista se convierta en el nuevo alcalde de la localidad en sustitución de José Luis Blanco, nombrado nuevo director de Relaciones institucionales de Renfe.

Tal y como había adelantado a EFE la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca y primera teniente de alcalde en el gobierno local de coalición con el PSOE, María José Pérez, se ha dado visto bueno al acuerdo en el Salón de Plenos a que el equipo de Gobierne continúe al frente del Consistorio.

Aparicio y Pérez han suscrito el texto, en presencia de Julio García, secretario de la Ejecutiva Local del PSOE, y de Édgar Fernández, coordinador de la Asamblea Local de IU.

El texto suscrito incluye 14 puntos en los que se establece "la realización de manera inmediata de una auditoría externa urgente en el plazo máximo de tres meses para conocer la verdadera situación económica del Ayuntamiento, la convocatoria para cubir 10 plazas de Policía Local y la negociación urgente de los presupuestos".

Blanco se va tras ocho años

El que ha sido alcalde de Azuqueca durante los últimos ocho años, José Luis Blanco Moreno, se despidió este domingo en un pleno extraordinario como regidor del municipio tras presentar su dimisión, para asumir en los próximos días la Dirección de Relaciones Institucionales de Renfe.

Tras conocerse la noticia, el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Azuqueca se mostró molesto y escéptico tras la renuncia de José Luis Blanco, pues lamentó no haber conocido esta decisión con más tiempo y, además, que no habían conocido el candidato a suceder a Blanco con anterioridad, ya que el grupo de IU no había sido consultado.

María José Pérez, como alcaldesa en funciones, ha convocado una sesión de pleno extraordinaria y urgente para las 18.30 horas de este lunes, para elegir al nuevo alcalde.

En dicha convocatoria, remitida a los medios, se recuerda que en la sesión extraordinaria y urgente, celebrada este domingo, se dio cuenta de la renuncia a la Alcaldía presentada por el miembro corporativo que hasta entonces lo ostentaba.

En la sesión de este lunes, que no admite participación a distancia, se elegirá al nuevo alcalde o alcaldesa y se tomará conocimiento de renuncia al acta de concejal presentada por José Luis Blanco Moreno.