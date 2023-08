Un pueblo de Guadalajara baraja cortar el agua por las noches ante la extrema sequía

El Ayuntamiento de Campillo de Ranas, un pequeño municipio de la Sierra Norte de Guadalajara, ha emitido un bando alertando de la falta de agua y ha pedido a los vecinos que reduzcan todo lo posible su consumo. En este sentido, ha solicitado que prevalezca el uso doméstico y que no se rellenen las piscinas, que no se laven los coches y que no se rieguen los huertos y las praderas.

"Os queremos recordar la situación de extrema sequía que estamos padeciendo. Hemos entrado en un periodo en el que los caudales que abastecen los depósitos se están reduciendo, lo que nos obliga, por el bien de todos, a tomar conciencia del problema y asumir la responsabilidad de cambiar nuestros hábitos de consumo", ha señalado el Consistorio.

Ante esta problemática, ha informado de que se va a realizar un seguimiento de los depósitos para controlar el consumo diario y ha advertido de que, si se continúa con el uso de agua que se está haciendo hasta ahora, "habrá que tomar medidas drásticas como el corte nocturno de suministro, de 23:00 a 8:00 horas, a partir de este viernes".

Esta localidad de la Sierra Norte se suma a otras como Pareja, municipio ribereño, o El Real de San Vicente, en Toledo, que hace unos días también ordenaban restricciones ante la situación de sequía que afecta de forma especial este año a muchos pueblos.

Actuaciones contra la sequía

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha indicado a la agencia de noticias EFE que son muchos los pueblos que están siendo abastecidos por la institución provincial este verano debido a la sequía.

Según ha informado, "hace meses se compraron más cisternas y agua embotellada con la previsión de lo que podía venir" y "ahora estamos llegando a todos y cada uno de los pueblos que tienen estas necesidades".

Vega ha explicado que la Diputación cuenta con dos millones de euros reservados para posibles actuaciones urgentes y excepcionales contra la sequía, de los que ya se está tirando.

