Sin cobertura durante más de una semana en un pueblo de Guadalajara: "Es una tomadura de pelo"

La localidad guadalajarense de Chiloeches lleva ya más de una semana sin cobertura móvil debido a una avería causada en la antena por una tormenta. Se trata de la segunda vez en cuatro meses que ocurre, provocándose una situación que está afectando a gran parte de la población que mantiene sus contratos con la empresa Movistar.

El alcalde, Juan Andrés García, se ha mostrado "muy enfadado" ya que los vecinos se sienten incomunicados ante cualquier urgencia. Según Europa Press, para García es todavía más inconcebible en un municipio tan solo a siete kilómetros de la capital alcarreña, donde el pasado mes de septiembre ya sufrieron un problema similar durante dos semanas.

En la compañía telefónica les dijeron que es "cosa de poco". Sin embargo, llevan ya nueve días sin cobertura, lo que implica que "te llaman de una cita médica o de un trabajo y no te localizan. Los abuelos que están solos no pueden contactar con su familia".

"Una tomadura de pelo"

García ha manifestado que el Consistorio se ha puesto en contacto con el servicio de la compañía y la respuesta es que una pieza de la antena del repetidor se ha roto y no tienen repuesto. "Creo que es una tomadura de pelo a los ciudadanos, con la que no se debería tragar, ya que se trata de un servicio vital".

"Es inconcebible que una empresa de este calibre, que cotiza en el IBEX y tiene unos resultados espectaculares, no ponga los medios para mandar una furgoneta donde tenga que hacerlo y traer la pieza que hace falta para no dejar incomunicados a cientos de vecinos. Si esto pasara en la Castellana de Madrid, la avería no se prolongaría tanto".

En este sentido, ha explicado que la avería se centra en el casco urbano y está afectando a muchas empresas, ya que los restaurantes tienen más reservas de comidas con la llegada de la Navidad y las tarjetas no funcionan. "Al final, lamentablemente, es todo economía".

