La aplaudida reseña de un hostelero de Castilla-La Mancha a unos clientes que es viral

Acudir a las reseñas de internet a la hora de elegir un restaurante es algo común en nuestros días. Allí encontraremos la opinión de otros clientes que han pasado por el local que nos dirán si les ha parecido caro, barato o de calidad, e incluso alguna fotografía. Lo que no es tan común es justo lo contrario, que un hostelero haga una reseña hablando de unos clientes. Esto es lo que ha hecho el dueño del restaurante El Rincón del Dulce de La Cabrera, una pequeña de la localidad de Sigüenza (Guadalajara), que se ha hecho viral.

El hostelero empieza contando que hace unos días llegó un grupo de personas con la intención de "tomar algo" a las 17.30 horas. "Nos pillan recogiendo para cerrar y con una mesa de seis terminando una copa. Nos dicen que son 30 y les decimos que no podemos atenderles y se enfadan", relata.

El dueño del restaurante sigue contando que al final eran "45 personas para tomar algo sin previo aviso o reserva". "Y al decirles que no, se enfadan, elevan el tono y dejan entrever la chulería y mala educación que les caracterizaba. (Vosotros os lo perdéis, decían)". El hostelero subraya que "siendo un restaurante y no un bar" atienden siempre a todos los que pueden, pero avisa de que "hay un límite".

Y es aquí donde llega la parte más aplaudida en las redes sociales: "Y creo que hablo en nombre de todos los hosteleros cuando digo que ya no me vale la frase ‘el cliente siempre tiene la razón’. Parece que cuando una persona pisa el suelo de un restaurante, sus derechos se elevan al cielo clamando siervos que le atiendan todas sus peticiones y requerimientos, y no, señores, no es así".

"Aprendamos de todas aquellas personas que son buenos clientes, amables, respetuosos y educados, porque de ellos muchos deberían aprender," sentencia.

La publicación de esta historia por parte de la cuenta de Twitter @soycamarero la ha convertido en viral y ha provocado un aplauso generalizado hacia el hostelero guadalajareño y la crítica hacia los maleducados clientes.

